Группа ЦДС развивает улично-дорожную сеть в ЦДС «Московский»

Группа ЦДС

К 15 августа в жилом комплексе ЦДС «Московский» будут завершены работы по созданию двух участков дорог протяженностью 260 м.

К 15 августа Группа ЦДС завершит работы по созданию двух участков улично-дорожной сети на территории жилого комплекса ЦДС «Московский». На объекте ведется строительство участка магистральной улицы районного значения протяженностью 100 м, и участка улицы местного значения протяженностью 160 м. Обе дороги будут иметь по 2 полосы движения, оснащены тротуарами, наружным освещением и ливневой канализацией.

Трасса и параметры дорог определены техническим заданием и Проектом планировки территории. Строительство ведется по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 30, литера В, участок 3.

Ширина полосы на улице магистрального значения составляет 5,5 м, ширина тротуара – 3 м. На возводимом участке предусмотрено движение пассажирского транспорта. Ширина полосы на улице местного значения составляет 4 м, ширина тротуара – от 1,5 до 2,25 м. Оба участка улично-дорожной сети будут введены в эксплуатацию до 15 августа.

ЦДС «Московский» – жилой комплекс, состоящий из кирпично-монолитных 15-этажных домов общей площадью 237 тыс. кв. м. В нем разместятся 3600 квартир с полной отделкой. Кроме жилых домов на территории комплекса будут возведены три наземных паркинга в общей сложности на 956 машиномест, общеобразовательная школа, детский сад, поликлиника и торговый центр.

Справка о Группе ЦДС

ЖК ЦДС «Московский» – застройщик ООО "ГК", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/moskovskiy/documents/