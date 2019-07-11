ГИБДД показала последствия ДТП с мотоциклом на Большом Сампсониевском. Двое с тяжелыми травмами

Стали известны подробности серьезной аварии с мотоциклом, произошедшей ночью 11 июля в Выборгском районе Петербурга. В ГИБДД подтвердили, что двое на байке получили тяжелые травмы.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 0:27. У дома 70 по Большому Сампсониевскому проспекту столкнулись автомобиль Renault Logan под управлением 37-летнего мужчины и мотоцикл Suzuki GSX 1250 FA, которым управлял 28-летний мужчина.

Очевидцы сообщали, что мотоцикл столкнулся с автомобилем, когда тот стал поворачивать во двор. На фото видно, что у «Рено» сильно повреждена передняя часть.

В результате аварии мотоциклиста и его пассажира – парня лет 25 на вид – госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция устанавливает личность второго пострадавшего. По факту ДТП ведется проверка.