«Каждый голос — на вес золота». Горизбирком создал втрое больше избирательных участков за пределами Петербурга, чем планировал

За пределами Петербурга появятся 92 избирательных участка, где горожане 8 сентября смогут проголосовать за кандидатуру губернатора. Помимо 72 участков в садоводствах Ленинградской области, 20 помещений для голосования появятся в Псковской области — в деревнях и поселках. Решение об этом приняла петербургская избирательная комиссия 11 июля.

Впервые идея организовать так много избирательных участков — ранее их планировали создать только 33 — прозвучала накануне от председателя Горизбиркома Виктора Миненко на пресс-конференции. Он заявил, что «расширить географию посчитала нужным общественность». На заседании избиркома он уточнил: представителем «общественности» выступил член президентского Совета по правам человека Александр Брод, который возглавляет при врио губернатора Петербурга рабочую группу по развитию институтов гражданского общества. «Если член СПЧ обратился с предложением расширить географию избирательных участков — это что для нас, пустой звук? — заявил Виктор Миненко на заседании, убеждая членов комиссии поддержать проект решения. — Каждый голос — на вес золота. Нужно будет избрать того человека, который продолжит поступательное развитие города».

Резко против увеличения числа избирательных участков за пределами города выступили представители «Яблока», КПРФ и «Партии роста». Член Горизбиркома от «Яблока» Ольга Покровская обратила внимание, что проконтролировать работу участков, расположенных в отдаленных деревнях Псковской области, будет трудно, и назвала их «абсолютно искусственной конструкцией». Поддержали решение 10 членов Горизбиркома, трое проголосовали против, представитель «Справедливой России» Екатерина Фесик воздержалась.