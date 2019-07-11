В Петербурге открылся военно-морской салон: приехали делегации из 35 стран

Девятый Международный военно-морской салон торжественно открылся в Петербурге 11 июля.

Открыть выставку прибыли врио губернатора Александр Беглов, президент ОСК Алексей Рахманов, заместитель председателя правительства по вопросам ОПК Юрий Борисов и заместитель министра промышленности и торговли Олег Рязанцев.

По словам Беглова, в город прибыли 48 делегаций из 35 стран, а петербургский судостроительный кластер высоко востребован. За последние два года петербургские судостроители построили 5 кораблей и заложили четыре.

В программе выставки, которая продлится до 14 июля, конференция «Военно-морской флот и судостроение в современных условиях», осмотр выставочной экспозиции иностранными и vip-гостями, посещение боевых кораблей и катеров и презентации продукции петербургских судостроителей.

У причалов Морского вокзала гостей салона ждут более 30 кораблей, катеров и судов из состава военно-морского флота, пограничной службы ФСБ России и предприятий-участников салона. Отметим, ранее «Фонтанке» не удалось выяснить, какие именно корабли откроют для свободного посещения.