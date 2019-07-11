Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+13°C
/ Завтра: +15
$ 63.80р
71.56р
12:31 11.07.2019
Расширенный поиск

Бизнес
11.07.2019 11:25
Печать

Российская нефть продается со скидками из-за загрязнения «Дружбы»

Российские нефтяники недосчитались почти 50 миллионов евро из-за загрязнения отечественного топлива в нефтепроводе «Дружба» в апреле. Среди пострадавших и порт Усть-Луга в Ленинградской области.

«Речь идет о потерях при продаже нефти в порту Усть-Луга. Здесь содержание хлорорганических соединений, которыми оказался загрязнен нефтепровод в апреле, вернулось в рамки, установленные в ГОСТ, — не более 10 ppm (с 1 июля предельный уровень снизился до 6 ppm). По данным Argus, исторически уровень хлорорганики в российской нефти на Усть-Луге составлял 1–2 ppm, а сейчас доходит до 4 ppm», – сообщает 11 июля РБК со ссылкой на оценку Argus и Reuters. 

В мае скидка на «формально чистую нефть в Усть-Луге» была 1-3% за баррель, что составляет от 85 центов до 3 долларов. При этом две партии по 100 тысяч тонн были проданы с гораздо большей скидкой – в 7–10 долларов – за баррель.

Аналитики подсчитали, что в результате скидок только за май и июнь российские нефтяники не получили 50 миллионов долларов. Недополученные средства могут достигнуть 130 миллионов долларов. 

Реклама

Справка:

В начале апреля стало известно о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба». Белоруссия заявила о загрязнении топлива хлорорганикой. В результате была приостановлена прокачка сырья в ряд стран Европы.

По факту загрязнения в России возбудили уголовное дело, по которому проходят 13 человек. Следствие полагает, что грязная нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений.

1 июля «Транснефть» заявила, что полностью возобновила поставки нефти по трубопроводу. По оценкам белорусского оператора южной ветки «Дружбы», нефтепровод в течение ближайшего года будет работать вполсилы.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией АО «Альфа-Банк»
11.07.2019 11:52

При поддержке Альфа-Банка построен рыболовный траулер стоимостью 33 млн евро

При поддержке Альфа-Банка построен первый из двух рыболовных морозильных траулеров ГК «ФЭСТ». Стоимость каждого судна — 33 млн евро, общий объем инвестиционного проекта — 66 млн евро. Объем предоставленного банком финансирования — 47 млн евро.
Setl City
11.07.2019 11:36

Setl Group построил новый участок Комендантского проспекта

Современную шестиполосную магистраль со светофорами, разметкой, знаками и велодорожками построил Setl Group в Приморском районе.
Группа ЦДС
11.07.2019 11:17

Группа ЦДС развивает улично-дорожную сеть в ЦДС «Московский»

К 15 августа в жилом комплексе ЦДС «Московский» будут завершены работы по созданию двух участков дорог протяженностью 260 м.
«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
11.07.2019 10:49

«Строительный трест» объявляет о результатах продаж по итогам первого полугодия 2019 года

В первом полугодии 2019 года продажи компании «Строительный трест» достигли 7,7 млрд рублей, что на 38% больше чем в январе-июне 2018 года. Общая доля сделок с использованием ипотеки составила 51%.
ГК «Полис Групп»
10.07.2019 17:21

Эксперты ГК «Полис Групп»: стоимость строительства в городе и области сравнялась

Норматив стоимости 1 кв. метра жилья в России на второе полугодие 2019 года составил 45,1 тыс. руб. Такие данные представил Минстрой. Соответствующий приказ опубликован в «Российской газете». Также в документе закреплен аналогичный показатель для каждого субъекта РФ на 3 квартал 2019 г.
«Главстрой Санкт-Петербург»
10.07.2019 16:10

«Главстрой Санкт-Петербург» предлагает новые программы беспроцентной рассрочки

«Главстрой Санкт-Петербург» представляет новые программы беспроцентной рассрочки на приобретение квартир. Вносить оплату можно в течение одного, трех или шести месяцев, а также до сдачи дома в эксплуатацию.
Группа ЦДС
10.07.2019 15:17

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию корпус 1 ЦДС «Московский»

Группа ЦДС получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса 1 жилого комплекса ЦДС «Московский». В ближайшее время на сайте застройщика будет размещен график осмотра квартир.
фото предоставлено СК ГАЙДЕ
10.07.2019 15:10

Спокойствие для всей семьи на воде и на суше – вместе с ГАЙДЕ

Традиционным партнером заплыва «Фонтанка-SUP» является СК ГАЙДЕ, обеспечившая страховой защитой всех участников, и принимавшая участие в самом заплыве в прошлом году.
Setl City
10.07.2019 14:58

«Петербургская Недвижимость» предложит инвесторам уникальные коммерческие помещения

Завтра, 11 июля, компания выпускает в продажу новые помещения для бизнеса в ЖК «Pulse на набережной». Благодаря продуманному архитектурному решению над ними отсутствуют жилые этажи.
Setl City
10.07.2019 12:34

Setl Group начал строить 8-этажную очередь ЖК «Солнечный город»

Setl Group начал строить десятую очередь жилого комплекса «Солнечный город», состоящую из семи корпусов высотой всего 8 этажей с яркими фасадами и уютными дворами. Плановый срок сдачи очереди – 2 квартал 2021 года.
Фотография предоставлена ПАО «МегаФон»
10.07.2019 12:23

Любовь начинается с Tinder. Всего за 499 р

Всероссийский оператор цифровых возможностей МегаФон объявляет о партнерстве с одним из крупнейших международных сервисов онлайн-знакомств Tinder (18+). Благодаря партнерству клиенты Мегафона получают эксклюзивные условия на премиальные функции приложения.
АО «Альфа-Банк»
10.07.2019 12:23

Альфа-Банк в Санкт-Петербурге открыл ипотечный центр

В Санкт-Петербурге открылся центр ипотечного кредитования Альфа-Банка по адресу Малый пр. П.С., 87, БЦ «Сенатор».