Российская нефть продается со скидками из-за загрязнения «Дружбы»

Российские нефтяники недосчитались почти 50 миллионов евро из-за загрязнения отечественного топлива в нефтепроводе «Дружба» в апреле. Среди пострадавших и порт Усть-Луга в Ленинградской области.

«Речь идет о потерях при продаже нефти в порту Усть-Луга. Здесь содержание хлорорганических соединений, которыми оказался загрязнен нефтепровод в апреле, вернулось в рамки, установленные в ГОСТ, — не более 10 ppm (с 1 июля предельный уровень снизился до 6 ppm). По данным Argus, исторически уровень хлорорганики в российской нефти на Усть-Луге составлял 1–2 ppm, а сейчас доходит до 4 ppm», – сообщает 11 июля РБК со ссылкой на оценку Argus и Reuters.

В мае скидка на «формально чистую нефть в Усть-Луге» была 1-3% за баррель, что составляет от 85 центов до 3 долларов. При этом две партии по 100 тысяч тонн были проданы с гораздо большей скидкой – в 7–10 долларов – за баррель.

Аналитики подсчитали, что в результате скидок только за май и июнь российские нефтяники не получили 50 миллионов долларов. Недополученные средства могут достигнуть 130 миллионов долларов.