«Кузнечики прекрасно себя чувствуют». Энергетики ответили на критику президента видеороликами и рассказали, сколько птиц гибнет из-за столкновений с ветряками

Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ) 11 июля опубликовала на своем сайте данные о влиянии ветряных парков на окружающую среду. Материал с заголовком «Обитатели ветропарков» стал ответом на выступление президента РФ Владимира Путина, который неожиданно вступился за птиц и червяков, страдающих, по его данным, от ветряных генераторов.

По данным ассоциации, смертность птиц в результате столкновения с ВЭС незначительна по сравнению со смертностью от другой деятельности человека. Так, от столкновения со зданиями погибает 550 млн птиц в год, от столкновений с ЛЭП – 130, кошки уничтожают 100 млн пернатых, а транспортные средства – 80 млн, от пестицидов гибнет 67 млн птиц, от столкновения с ретрансляционными вышками гибнет 4,5 млн. Самолеты становятся причиной гибели 25 тысяч птиц, а ветрогенераторы – 28,5 тысяч.

Другие представители животного мира также мирно сосуществуют с ветропарками. На видеороликах, которые ассоциация приложила к своему сообщению, показывается территория Останинской ВЭС в Крыму.

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«Кузнечики прекрасно себя чувствуют как рядом, так и внутри башни ветрогенератора. Богата ночная жизнь обитателей ветропарков. Совы охотятся на грызунов, ежи – на змей, и часто, передвигаясь в сумерках по дороге на территории ветропарка, можно внезапно увидеть сову, сидящую на обочине дороги, или крупного зайца», – сообщают в РАВИ.

Территория также часто используется под выпас коров и овец, которых не беспокоят вращающиеся на значительной высоте лопасти.