«Левада-центр»: Две трети россиян не слышали о конфликте в Чемодановке, но страх межэтнических конфликтов в обществе растет

Почти две трети россиян ничего не слышали о конфликте в пензенском селе Чемодановка, где после столкновений табор принудительно вывезли в соседний регион. Таковы данные опроса «Левада-центра», представленные 11 июля.

Следили за событиями в Чемодановке 39% участников опроса. Из них 7% – внимательно. При этом главным источником информации для половины были федеральные каналы, среди молодежи до 24 лет треть черпала сведения в соцсетях.

«Ожидаемо – но впервые за последние пять лет стабильно благополучных оценок – статистически значимо выросли опасения по поводу межэтнических конфликтов в стране, – говорится в релизе «Левада-центра». – Суммарная поддержка мнения о возможных массовых кровопролитных столкновениях на национальной почве в России составила 31% от всех опрошенных, что на 12 п.п. выше данных предыдущего замера в июне 2017 года».

Впрочем, социологи оговариваются: в 2013 году опасения высказывали в два раза чаще. Все-таки большая часть респондентов не выражала тревожных настроений.

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Еще реже опрошенные россияне допускали вероятность межэтнических столкновений в месте проживания. То есть уровень конфликтов в стране в целом граждан пугает больше, чем в непосредственной близости от себя. Исключение составляют разве что москвичи. Их опасения о возможности подобных конфликтов эксперты объясняют интенсивным притоком трудовых мигрантов.

АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.