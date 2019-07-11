«Левада-центр»: Две трети россиян не слышали о конфликте в Чемодановке, но страх межэтнических конфликтов в обществе растет
Почти две трети россиян ничего не слышали о конфликте в пензенском селе Чемодановка, где после столкновений табор принудительно вывезли в соседний регион. Таковы данные опроса «Левада-центра», представленные 11 июля.
Следили за событиями в Чемодановке 39% участников опроса. Из них 7% – внимательно. При этом главным источником информации для половины были федеральные каналы, среди молодежи до 24 лет треть черпала сведения в соцсетях.
«Ожидаемо – но впервые за последние пять лет стабильно благополучных оценок – статистически значимо выросли опасения по поводу межэтнических конфликтов в стране, – говорится в релизе «Левада-центра». – Суммарная поддержка мнения о возможных массовых кровопролитных столкновениях на национальной почве в России составила 31% от всех опрошенных, что на 12 п.п. выше данных предыдущего замера в июне 2017 года».
Впрочем, социологи оговариваются: в 2013 году опасения высказывали в два раза чаще. Все-таки большая часть респондентов не выражала тревожных настроений.
Еще реже опрошенные россияне допускали вероятность межэтнических столкновений в месте проживания. То есть уровень конфликтов в стране в целом граждан пугает больше, чем в непосредственной близости от себя. Исключение составляют разве что москвичи. Их опасения о возможности подобных конфликтов эксперты объясняют интенсивным притоком трудовых мигрантов.
АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Справка:
Конфликт в Чемодановке произошел 13 июня 2019 года, согласно формулировке СК, «на бытовой почве». Жертвой массовой драки стал один человек, еще четверо пострадали. На следующий день местные жители вышли на сход и перекрыли федеральную трассу. Задержаны 15 человек, в том числе подозреваемый в убийстве.
По одной версии, сельчане вступились за несовершеннолетнюю девушку, которую пытались изнасиловать. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила, что поводом стала ссора детей на пруду, которая продолжилась дракой взрослых.
После этого сообщалось о том, что около 900 человек из сёл Чемодановка и Лопатки принудительно вывезли из Пензенской в соседнюю Волгоградскую область.