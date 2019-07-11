«Строительный трест» объявляет о результатах продаж по итогам первого полугодия 2019 года

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

В первом полугодии 2019 года продажи компании «Строительный трест» достигли 7,7 млрд рублей, что на 38% больше чем в январе-июне 2018 года. Общая доля сделок с использованием ипотеки составила 51%.

В первой половине года «Строительный трест» вывел на рынок более 70 тыс. кв. метров недвижимости, открыв продажи во втором этапе ЖК «Новое Купчино» во Фрунзенском районе Петербурга и двух строящихся лотах комплекса NEWПИТЕР в Ломоносовском районе Ленинградской области.

«В последние полгода спрос во многом стимулировался за счет информационных сообщений о приближающихся изменениях законодательной базы и новых правилах работы застройщиков. Многие решили не откладывать покупку квартир, вкладывая сбережения в недвижимость», – комментирует заместитель генерального директора компании «Строительный трест» Беслан Берсиров.

В настоящий момент в стадии строительства компании находится шесть жилых комплексов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Калининграде: «Сосновка», «Новое Купчино», NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор» и «Город мастеров».

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Сосновка» – застройщик ОА «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Город Мастеров" – застройщик ООО «Норд Вэй», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/