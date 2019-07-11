Сотрудник Росстата уволился после слива информации об инфляции

После преждевременной публикации данных об инфляции за июнь покинул свой пост сотрудник Росстата. Евгений Сычёв руководил Главным межрегиональным центром обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики 20 лет.

По сведениям «Интерфакса», Сычёв написал заявление об увольнении по собственному желанию. Решение о прекращении его полномочий утвердил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Министр был не удовлетворен плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем, в том числе приведшим к инциденту с преждевременной публикацией информации о значении индекса потребительских цен», — сообщила пресс-служба министерства.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин возмутился тем, что Центробанк в 15:00 8 июля сообщил со ссылкой на данные Росстата, что инфляция в России в июне замедлилась до 4,7% в годовом выражении. Хотя данные Росстата обычно публикуются в 16:00. Он потребовал расследования, но довольно быстро Банк России заявил, что ответственности за произошедшее не несет, и Росстат остался отвечать в одиночестве.