ФНС нашла у табачных компаний невыплаченных налогов на 60 миллиардов рублей

Федеральная налоговая служба решила доначислить крупным игрокам табачного рынка дополнительные налоги.

«По итогам выездных проверок российским подразделениям Imperial Tobacco, British American Tobacco, Philip Morris International (PMI), а также «Донскому табаку» (с 2018 г. входит в Japan Tobacco International, JTI) доначислено 60 миллиардов рублей», – сообщает 11 июля газета «Ведомости» со ссылкой на свой источник среди федеральных чиновников.

Сумма в 60 миллиардов – не окончательная, так как проверки некоторых компаний продолжаются до сих пор. При этом претензии налоговиков еще можно оспорить.

Проверки идут последние два года. Ревизии связаны с практикой повышения производства с последующей отгрузкой продукции «аффилированным дистрибуторам». «Искусственно наращивая продажи, компании фиксировали ставки акциза до их повышения с нового года и тем самым снижали налоговую нагрузку», – так маневр объяснил источник «Ведомостей».

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Такая практика прекратилась в 2017 году после поправок в Налоговый кодекс.