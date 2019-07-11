Серия тяжёлых ДТП с детьми на областных дорогах: под Токсово пострадали пятеро

Пять человек – трое взрослых и двое детей – пострадали в лобовом столкновении двух автомобилей во Всеволожском районе Ленинградской области. Это ДТП – пятое из серии аварий, случившихся на областных дорогах 10 июля, с большим количеством раненых, в том числе несовершеннолетних.

Как сообщает 11 июля отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, по предварительной информации, около 20:20 на 6-м километре автодороги Токсово – Осельки столкнулись встречные «КИА Спортейдж» под управлением 41-летнего мужчины и «Ситроен С4» под управлением 32-летней женщины.

Повреждения средней степени тяжести получили оба водителя. В «Ситроене» пострадали ещё и три пассажира: женщина и двое несовершеннолетних детей. Медики оценили их состояние как лёгкой степени тяжести.

По данным областного ГУ МЧС, на место выезжала дежурная смена 104 пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленинградской области. Спасатели деблокировали пострадавших.

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Из пяти упомянутых выше аварий за 10 число три произошли, предварительно, из-за выезда на встречную полосу (включая эту последнюю, под Токсово). В Сланцевском районе, где пострадали девять человек и один погиб, столкнулись встречные «Хёндэ». На 95-м километре «Колы» женщина, как говорят, не смогла завершить обгон; пострадали двое взрослых и ребёнок.

На 186-м километре «Колы», где погибла девочка и пострадали семь человек, стоящие на поворот машины собрал попутный КамАЗ. А в Киришском районе четверо подростков получили травмы в ДТП с одной машиной – её перевернул их приятель, не имеющий прав.