Мандат перешедшего в Смольный депутата от ЛДПР Олега Капитанова достался его бизнес-партнеру

Новым депутатом петербургского Законодательного собрания от либерал-демократов стал бизнесмен Павел Иткин. Решение передать ему вакантный мандат бывшего лидера фракции ЛДПР Олега Капитанова, получившего пост председателя комитета по межнациональным отношениям в Смольном, приняла 11 июля городская избирательная комиссия.

Павел Иткин — бизнес-партнер Олега Капитанова. Он — совладелец компании «Штакен», которая управляет рестораном и отелем, расположенными в особняке Штакеншнейдера на Миллионной улице. Кроме него, долями в этом бизнесе владеют супруга Олега Капитанова Анна и Вера Щичко — теща сотрудника администрации президента Алексея Михеева. В 2016 году, на последних парламентских выборах, Иткин баллотировался в ЗакС по списку ЛДПР, но не набрал нужное количество голосов. В городском отделении партии он возглавляет контрольно-ревизионную комиссию.

Переход Олега Капитанова на работу в Смольный сопровождался скандалом. Он был намерен участвовать в губернаторских выборах, однако в конце июня пожаловался врио главы города Александру Беглову на то, что не сумел собрать нужное для регистрации число подписей муниципальных депутатов. В ответ врио губернатора предложил несостоявшемуся конкуренту пост председателя комитета. Это решение не одобрил лидер партии Владимир Жириновский: он заявил, что отказаться от участия в предвыборной гонке Олега Капитанова в Смольном вынудили под давлением. Вскоре, впрочем, конфликт урегулировали: Владимир Жириновский объяснил, что произошедшее — следствие «разрыва» в коммуникации.