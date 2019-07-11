Вам поговорить или гигабайт? Какой сотовый оператор выгоднее

За последние 2 года петербуржцы стали на 16% меньше разговаривать по мобильному, но на 13% больше использовать интернет-трафика, согласно отчетам Минкомсвязи. «Фонтанка» провела собственное исследование тарифов.

/pixabay.com/

Вопреки прогнозам сотовых компаний, услуги мобильной связи в Санкт-Петербурге дешевеют. Катализатором такого снижения является в том числе запуск многочисленных конкурентов – виртуальных операторов связи. В свою очередь, тарифы для корпоративных абонентов выросли, и значительно.

Для сравнения, руководствуясь принципами ОЭСР (Organisation for Economic Cooperation and Development), мы традиционно сформировали три профиля – низкий, средний и высокий (Low, Medium и High Basket). Для пользователей смартфонов в него вошли пакеты минут на разные направления, SMS-сообщений и мегабайтов доступа во Всемирную паутину. Для устанавливающих симки в планшеты, модемы или иные гаджеты сформированы аналогичные профили по объему пакетов интернет-трафика. Кроме компаний «большой четверки» – ПАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Билайн»), «Мегафон», «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и «Теле2», в исследование включили двух активно работающих на петербургском рынке виртуальных операторов (MVNO) – «Ростелеком», «СберМобайл» и «Тинькофф Мобайл».



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Анализ общедоступных тарифов показал, что именно такие конкуренты предлагают самую дешевую связь. Например, низкий профиль, включающий 250 минут исходящей связи на разные направления, отправку 40 SMS-сообщений и гигабайт трафика у «Ростелекома» можно получить всего за 250 рублей в месяц, у «Сбера» – 270. Из «большой четверки» на малоговорящих клиентов ориентирован только «Мегафон», предоставляющий аналогичный пакет за 315 рублей.

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Схожая ситуация наблюдается и в среднем профиле (420 минут голосовой связи, 60 SMS и 3 Гб) – за такой объем петербуржец может заплатить 350 рублей «Ростелекому», 360 – «СберМобайлу», 387 – «Тинькоффу», 505 – «Мегафону», 630 – «Билайну» или 785 – МТС. Не выдерживают традиционные операторы ценовой конкуренции и на рынке активных абонентов: стоимость пакета, включающего 600 минут, 90 SMS и 5 Гб, колеблется от 350 рублей у «Ростелекома» до 912 – у МТС.

Более гибкие тарифы участники рынка устанавливают для пользователей Интернета. Так, пакет в два гига «Тинькофф» предлагает за 159 рублей, «Теле2» и «Сбер» – 200, «Ростелеком» – 250 и так далее. Демпингуют виртуальные операторы и в среднем профиле – потребителей до 5 Гб трафика в месяц. А вот для скачивающих 15 гигов лучшие цены предлагает уже «Теле2». «СберМобайл» проигрывает конкуренцию в этом сегменте, так как все предлагаемые им пакеты априори включают минимум 150 минут голосовой связи. Тарифы, включающие полностью безлимитный Интернет, есть в линейке «Теле2» (400 рублей в месяц), «Билайна» (510), МТС (550), тогда как у «Тинькоффа» эта услуга стоит аж 999 рублей.

Исключительно на многоговорящих ориентированы и роуминговые цены крупнейших участников рынка. Например, с проговорившего за границей даже одну секунду в день «Билайн» спишет стоимость 20-минутного пакета. Опция «Условия тарифа в роуминге будут как дома» у «Мегафона», позволяющая принимать входящие вызовы, звонить в Россию и пользоваться Интернетом, расходуя включенные в основной пакет минуты и гигабайты, стоит 349 рублей в день. Фиксированные цены без навязанных услуг предлагают «Тинькофф», «Ростелеком» и «Теле2».

Аналогично относятся традиционные операторы к называемым гостевым абонентам. В качестве примера мы взяли профиль пользователя, совершающего звонки и отправляющего SMS в Туркменистан. В «Ростелекоме» такой пакет обойдется в 745 рублей, у «Теле2» – 983, у «Мегафона» – 1293 и так далее.

Всё ниже, и ниже, и ниже

Относительно предыдущего исследования, проведенного «Фонтанкой» в сентябре 2017 года, цены на соответствующие профили для частных абонентов Северной столицы существенно снизились – для смартфонов на 20%, на доступ в Интернет – на 17%. Причем у «Мегафона» стоимость пакетов для голосовой связи сократилась почти вдвое, у «Ростелекома» – на 38.

Такие изменения произошли на фоне многократных угрожающих заявлений самих операторов о повышении тарифов из-за увеличения затрат на обслуживание сетей, в том числе в связи с введением так называемого «пакета Яровой» и отменой платы за внутрисетевой роуминг.

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По оценкам руководителя информационно-аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова, около 70% абонентов сегодня пользуется пакетными тарифными планами. «В последние годы наблюдается переход пользователей на пакеты с большим количеством включенных минут и интернет-трафика. Выручка сотовых компаний увеличивается. В целом в настоящее время петербургские абоненты могут получать качественную связь за 300-330 рублей в месяц, а операторы – быть в хорошем тонусе», – полагает эксперт.

С другой стороны, некоторые сотовые компании компенсировали выпадающие доходы и возрастающие расходы за счет взимания платы за дополнительные сервисы или не входящие в пакеты услуги. Подорожали опции, позволяющие абонентам получать извещения о пропущенных звонках, конференц-связь и так далее. «Многим такие услуги нужны, иным они включаются насильственно», – отмечает Денис Кусков.

Еще один тренд последних лет – объединение услуг подвижной и фиксированной связи: почти все основные игроки сегодня предлагают единый контракт как на домашний телефон, Интернет и цифровое телевидение, так и пакеты для мобильных устройств. Кроме того, в большинство пакетных тарифов включается безлимитный доступ к мессенджерам, социальным сетям и иным популярным ресурсам.

По утверждению почти всех опрошенных «Фонтанкой» операторов, ARPU (средняя выручка на одного пользователя) за последнее время увеличилась. В «Билайне» оценивают такой рост в 8,1%, до 350 рублей в месяц, в «Теле2» – 11,5% (281 рубль), в «Ростелекоме» – на четверть. Абоненты «Билайна» в среднем проговаривают в месяц 317 минут (показатель MoU). Другие участники рынка эти сведения не раскрывают, а в МТС считают коммерческой тайной: «Методика расчета числа абонентов, ARPU, MoU и оттока в отрасли мобильной связи варьируется в широких пределах, что приводит к публикации цифр, которые отличаются от тех, которые получились бы в результате применения единой методики. Поэтому проведение сравнения определенных операционных данных между различными телекоммуникационными компаниями может оказаться затруднительным», – отмечается в отчете сотовой компании.

Дорогой бизнес

Совсем иная ситуация наблюдается в корпоративном сегменте: тарифы для бизнес-абонентов за последние полтора года выросли, у некоторых операторов – почти на 40%. Тогда как ранее подключаться через юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в том числе так называемые «колхозы») было выгоднее, чем на правах частного клиента. Не исключено, что такая ситуация объясняется отсутствием конкуренции со стороны основных виртуальных операторов – ни «Тинькофф», ни «СберМобайл» бизнес-абонентам Северной столицы пока услуг не предоставляют. Хотя компания «Сбербанк Телеком», по словам ее директора по развитию корпоративного бизнеса Анатолия Струкова, планирует начать работу в этом секторе уже до конца июля.



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Кроме того, в этом секторе нет явных ценовых лидеров. Стоимость низкого профиля, включающего 500 минут голосовой связи, отправку 70 SMS и один гигабайт интернет-трафика, составляет 300 рублей у «Теле2» и «Ростелекома», 370 – у МТС, 400 у «Билайна» и 450 рублей у «Мегафона». Средний (70 минут, 100 сообщений и три «гига») и высокий (1200 минут, 150 сообщений и 8 Гб трафика) пакеты дешевле всех предлагает «МТС» – 370 и 400 рублей соответственно, «Теле2» и «Ростелеком» немного отстают.

Схожая ситуация и с пакетами для доступа в Интернет. За 5 Гб корпоративный клиент «Билайна» должен будет заплатить 254 рубля, «Теле» – 300. В среднем профиле (10 «гигов») эти два оператора поменялись местами, предлагая такой пакет за 407 и 300 рублей соответственно. Скачивающим ежемесячно до 25 Гб выгоднее всего пользоваться услугами опять же «Теле2» и «Ростелекома». Безлимитные тарифы обойдутся петербургским бизнес-клиентам в 450 рублей от «Теле2» и 2940 рублей – от МТС.

Павел Нетупский, для «Фонтанки.ру»