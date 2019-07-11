Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+13°C
/ Завтра: +15
$ 63.80р
71.56р
12:31 11.07.2019
Расширенный поиск

Бизнес
11.07.2019 11:16
Печать

Вам поговорить или гигабайт? Какой сотовый оператор выгоднее

За последние 2 года петербуржцы стали на 16% меньше разговаривать по мобильному, но на 13% больше использовать интернет-трафика, согласно отчетам Минкомсвязи. «Фонтанка» провела собственное исследование тарифов.

Вам поговорить или гигабайт? Какой сотовый оператор выгоднее

/pixabay.com/

Вопреки прогнозам сотовых компаний, услуги мобильной связи в Санкт-Петербурге дешевеют. Катализатором такого снижения является в том числе запуск многочисленных конкурентов – виртуальных операторов связи. В свою очередь, тарифы для корпоративных абонентов выросли, и значительно.

Для сравнения, руководствуясь принципами ОЭСР (Organisation for Economic Cooperation and Development), мы традиционно сформировали три профиля – низкий, средний и высокий (Low, Medium и High Basket). Для пользователей смартфонов в него вошли пакеты минут на разные направления, SMS-сообщений и мегабайтов доступа во Всемирную паутину. Для устанавливающих симки в планшеты, модемы или иные гаджеты сформированы аналогичные профили по объему пакетов интернет-трафика. Кроме компаний «большой четверки» – ПАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Билайн»), «Мегафон», «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и «Теле2», в исследование включили двух активно работающих на петербургском рынке виртуальных операторов (MVNO) – «Ростелеком», «СберМобайл» и «Тинькофф Мобайл».


Скачать таблицу Microsoft Excel (XLS),21,5 Кб

Анализ общедоступных тарифов показал, что именно такие конкуренты предлагают самую дешевую связь. Например, низкий профиль, включающий 250 минут исходящей связи на разные направления, отправку 40 SMS-сообщений и гигабайт трафика у «Ростелекома» можно получить всего за 250 рублей в месяц, у «Сбера» – 270. Из «большой четверки» на малоговорящих клиентов ориентирован только «Мегафон», предоставляющий аналогичный пакет за 315 рублей.

Реклама

Схожая ситуация наблюдается и в среднем профиле (420 минут голосовой связи, 60 SMS и 3 Гб) – за такой объем петербуржец может заплатить 350 рублей «Ростелекому», 360 – «СберМобайлу», 387 – «Тинькоффу», 505 – «Мегафону», 630 – «Билайну» или 785 – МТС. Не выдерживают традиционные операторы ценовой конкуренции и на рынке активных абонентов: стоимость пакета, включающего 600 минут, 90 SMS и 5 Гб, колеблется от 350 рублей у «Ростелекома» до 912 – у МТС.

Более гибкие тарифы участники рынка устанавливают для пользователей Интернета. Так, пакет в два гига «Тинькофф» предлагает за 159 рублей, «Теле2» и «Сбер» – 200, «Ростелеком» – 250 и так далее. Демпингуют виртуальные операторы и в среднем профиле – потребителей до 5 Гб трафика в месяц. А вот для скачивающих 15 гигов лучшие цены предлагает уже «Теле2». «СберМобайл» проигрывает конкуренцию в этом сегменте, так как все предлагаемые им пакеты априори включают минимум 150 минут голосовой связи. Тарифы, включающие полностью безлимитный Интернет, есть в линейке «Теле2» (400 рублей в месяц), «Билайна» (510), МТС (550), тогда как у «Тинькоффа» эта услуга стоит аж 999 рублей.

Исключительно на многоговорящих ориентированы и роуминговые цены крупнейших участников рынка. Например, с проговорившего за границей даже одну секунду в день «Билайн» спишет стоимость 20-минутного пакета. Опция «Условия тарифа в роуминге будут как дома» у «Мегафона», позволяющая принимать входящие вызовы, звонить в Россию и пользоваться Интернетом, расходуя включенные в основной пакет минуты и гигабайты, стоит 349 рублей в день. Фиксированные цены без навязанных услуг предлагают «Тинькофф», «Ростелеком» и «Теле2».

Аналогично относятся традиционные операторы к называемым гостевым абонентам. В качестве примера мы взяли профиль пользователя, совершающего звонки и отправляющего SMS в Туркменистан. В «Ростелекоме» такой пакет обойдется в 745 рублей, у «Теле2» – 983, у «Мегафона» – 1293 и так далее.

Всё ниже, и ниже, и ниже

Относительно предыдущего исследования, проведенного «Фонтанкой» в сентябре 2017 года, цены на соответствующие профили для частных абонентов Северной столицы существенно снизились – для смартфонов на 20%, на доступ в Интернет – на 17%. Причем у «Мегафона» стоимость пакетов для голосовой связи сократилась почти вдвое, у «Ростелекома» – на 38.

Такие изменения произошли на фоне многократных угрожающих заявлений самих операторов о повышении тарифов из-за увеличения затрат на обслуживание сетей, в том числе в связи с введением так называемого «пакета Яровой» и отменой платы за внутрисетевой роуминг. 

Реклама


По оценкам руководителя информационно-аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова, около 70% абонентов сегодня пользуется пакетными тарифными планами. «В последние годы наблюдается переход пользователей на пакеты с большим количеством включенных минут и интернет-трафика. Выручка сотовых компаний увеличивается. В целом в настоящее время петербургские абоненты могут получать качественную связь за 300-330 рублей в месяц, а операторы – быть в хорошем тонусе», – полагает эксперт.

С другой стороны, некоторые сотовые компании компенсировали выпадающие доходы и возрастающие расходы за счет взимания платы за дополнительные сервисы или не входящие в пакеты услуги. Подорожали опции, позволяющие абонентам получать извещения о пропущенных звонках, конференц-связь и так далее. «Многим такие услуги нужны, иным они включаются насильственно», – отмечает Денис Кусков.

Еще один тренд последних лет – объединение услуг подвижной и фиксированной связи: почти все основные игроки сегодня предлагают единый контракт как на домашний телефон, Интернет и цифровое телевидение, так и пакеты для мобильных устройств. Кроме того, в большинство пакетных тарифов включается безлимитный доступ к мессенджерам, социальным сетям и иным популярным ресурсам.

По утверждению почти всех опрошенных «Фонтанкой» операторов, ARPU (средняя выручка на одного пользователя) за последнее время увеличилась. В «Билайне» оценивают такой рост в 8,1%, до 350 рублей в месяц, в «Теле2» – 11,5% (281 рубль), в «Ростелекоме» – на четверть. Абоненты «Билайна» в среднем проговаривают в месяц 317 минут (показатель MoU). Другие участники рынка эти сведения не раскрывают, а в МТС считают коммерческой тайной: «Методика расчета числа абонентов, ARPU, MoU и оттока в отрасли мобильной связи варьируется в широких пределах, что приводит к публикации цифр, которые отличаются от тех, которые получились бы в результате применения единой методики. Поэтому проведение сравнения определенных операционных данных между различными телекоммуникационными компаниями может оказаться затруднительным», – отмечается в отчете сотовой компании.

Дорогой бизнес

Совсем иная ситуация наблюдается в корпоративном сегменте: тарифы для бизнес-абонентов за последние полтора года выросли, у некоторых операторов – почти на 40%. Тогда как ранее подключаться через юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в том числе так называемые «колхозы») было выгоднее, чем на правах частного клиента. Не исключено, что такая ситуация объясняется отсутствием конкуренции со стороны основных виртуальных операторов – ни «Тинькофф», ни «СберМобайл» бизнес-абонентам Северной столицы пока услуг не предоставляют. Хотя компания «Сбербанк Телеком», по словам ее директора по развитию корпоративного бизнеса Анатолия Струкова, планирует начать работу в этом секторе уже до конца июля.


Скачать таблицу Microsoft Excel (XLS),18,5 Кб

Кроме того, в этом секторе нет явных ценовых лидеров. Стоимость низкого профиля, включающего 500 минут голосовой связи, отправку 70 SMS и один гигабайт интернет-трафика, составляет 300 рублей у «Теле2» и «Ростелекома», 370 – у МТС, 400 у «Билайна» и 450 рублей у «Мегафона». Средний (70 минут, 100 сообщений и три «гига») и высокий (1200 минут, 150 сообщений и 8 Гб трафика) пакеты дешевле всех предлагает «МТС» – 370 и 400 рублей соответственно, «Теле2» и «Ростелеком» немного отстают.

Схожая ситуация и с пакетами для доступа в Интернет. За 5 Гб корпоративный клиент «Билайна» должен будет заплатить 254 рубля, «Теле» – 300. В среднем профиле (10 «гигов») эти два оператора поменялись местами, предлагая такой пакет за 407 и 300 рублей соответственно. Скачивающим ежемесячно до 25 Гб выгоднее всего пользоваться услугами опять же «Теле2» и «Ростелекома». Безлимитные тарифы обойдутся петербургским бизнес-клиентам в 450 рублей от «Теле2» и 2940 рублей – от МТС.

Павел Нетупский, для «Фонтанки.ру»

Справка:

По данным Минкомсвязи, в Санкт-Петербурге и Ленобласти обслуживается 18,3 млн абонентов, в среднем на каждого приходится 103 минуты в месяц голосовой связи и 3,8 Гб интернет-трафика.

Общая выручка операторов от предоставления услуг подвижной связи в регионе в 2018 году превысила 33,6 млрд рублей. Рентабельность (норма чистой прибыли) ПАО «Мегафон» составила 5%, МТС – 5,5, «Теле2 – Санкт-Петербург» – 8,9%, «Билайн» получил убыток (рентабельность – минус 0,73%).

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией АО «Альфа-Банк»
11.07.2019 11:52

При поддержке Альфа-Банка построен рыболовный траулер стоимостью 33 млн евро

При поддержке Альфа-Банка построен первый из двух рыболовных морозильных траулеров ГК «ФЭСТ». Стоимость каждого судна — 33 млн евро, общий объем инвестиционного проекта — 66 млн евро. Объем предоставленного банком финансирования — 47 млн евро.
Setl City
11.07.2019 11:36

Setl Group построил новый участок Комендантского проспекта

Современную шестиполосную магистраль со светофорами, разметкой, знаками и велодорожками построил Setl Group в Приморском районе.
Группа ЦДС
11.07.2019 11:17

Группа ЦДС развивает улично-дорожную сеть в ЦДС «Московский»

К 15 августа в жилом комплексе ЦДС «Московский» будут завершены работы по созданию двух участков дорог протяженностью 260 м.
«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
11.07.2019 10:49

«Строительный трест» объявляет о результатах продаж по итогам первого полугодия 2019 года

В первом полугодии 2019 года продажи компании «Строительный трест» достигли 7,7 млрд рублей, что на 38% больше чем в январе-июне 2018 года. Общая доля сделок с использованием ипотеки составила 51%.
ГК «Полис Групп»
10.07.2019 17:21

Эксперты ГК «Полис Групп»: стоимость строительства в городе и области сравнялась

Норматив стоимости 1 кв. метра жилья в России на второе полугодие 2019 года составил 45,1 тыс. руб. Такие данные представил Минстрой. Соответствующий приказ опубликован в «Российской газете». Также в документе закреплен аналогичный показатель для каждого субъекта РФ на 3 квартал 2019 г.
«Главстрой Санкт-Петербург»
10.07.2019 16:10

«Главстрой Санкт-Петербург» предлагает новые программы беспроцентной рассрочки

«Главстрой Санкт-Петербург» представляет новые программы беспроцентной рассрочки на приобретение квартир. Вносить оплату можно в течение одного, трех или шести месяцев, а также до сдачи дома в эксплуатацию.
Группа ЦДС
10.07.2019 15:17

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию корпус 1 ЦДС «Московский»

Группа ЦДС получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса 1 жилого комплекса ЦДС «Московский». В ближайшее время на сайте застройщика будет размещен график осмотра квартир.
фото предоставлено СК ГАЙДЕ
10.07.2019 15:10

Спокойствие для всей семьи на воде и на суше – вместе с ГАЙДЕ

Традиционным партнером заплыва «Фонтанка-SUP» является СК ГАЙДЕ, обеспечившая страховой защитой всех участников, и принимавшая участие в самом заплыве в прошлом году.
Setl City
10.07.2019 14:58

«Петербургская Недвижимость» предложит инвесторам уникальные коммерческие помещения

Завтра, 11 июля, компания выпускает в продажу новые помещения для бизнеса в ЖК «Pulse на набережной». Благодаря продуманному архитектурному решению над ними отсутствуют жилые этажи.
Setl City
10.07.2019 12:34

Setl Group начал строить 8-этажную очередь ЖК «Солнечный город»

Setl Group начал строить десятую очередь жилого комплекса «Солнечный город», состоящую из семи корпусов высотой всего 8 этажей с яркими фасадами и уютными дворами. Плановый срок сдачи очереди – 2 квартал 2021 года.
Фотография предоставлена ПАО «МегаФон»
10.07.2019 12:23

Любовь начинается с Tinder. Всего за 499 р

Всероссийский оператор цифровых возможностей МегаФон объявляет о партнерстве с одним из крупнейших международных сервисов онлайн-знакомств Tinder (18+). Благодаря партнерству клиенты Мегафона получают эксклюзивные условия на премиальные функции приложения.
АО «Альфа-Банк»
10.07.2019 12:23

Альфа-Банк в Санкт-Петербурге открыл ипотечный центр

В Санкт-Петербурге открылся центр ипотечного кредитования Альфа-Банка по адресу Малый пр. П.С., 87, БЦ «Сенатор».