В Харькове вернули снесенный радикалами бюст маршала Жукова

Пострадавший от радикалов бюст маршала Жукова вернули на постамент в Харькове. Об этом рассказал в Facebook мэр города Геннадий Кернес 11 июля.

«Как и обещал – сегодня вернули на место», — написал он.

Второго июня в Харькове активисты различных националистских организаций набросили петлю на бюст и повалили его на землю. После этого на постаменте появился флаг Украины. В результате акции протеста пострадали трое полицейских. 19 июня депутаты Харьковского городского совета проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.