Смартфоны Android захватывает «Агент Смит». Заражено уже 25 миллионов устройств

Новый мобильный вирус, маскирующийся под обычные приложения, обнаружен израильской IT-компанией Check Point. Зловредное ПО, функционирующее под операционной системой Android, взламывает уже установленные программы и заменяет их на заражённые.

Об этом 10 июля сообщил сайт компании. Из-за своего специфического поведения и способов атаки пользовательских устройств вирус получил название «Агент Смит» — в честь одноимённого героя кинотрилогии «Матрица».

Вирус не крадёт пользовательские данные, а заставляет приложение показывать пользователю больше рекламы. «Агент Смит» также может перехватывать чужой рекламный трафик, подменяя идентификатор игрока рекламной биржи. Оба способа позволяют хакерам получать прибыль за счёт мошеннических показов. Однако, уверяют специалисты Check Point, вирус может быть использован для куда более серьёзных целей. Например, для получения доступа к банковским счетам обладателей заражённых устройств.

По сообщению Check Point, «Агент Смит» стал, вероятно, первым вирусом, использовавшим сразу три известных уязвимости Android.