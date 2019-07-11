Более 200 подопечных психоневрологического интерната отравились в Приамурье

Пациенты психоневрологического интерната в Хабаровском крае массово пострадали от вспышки кишечной инфекции. В больницу попали почти два десятка человек, заболели — в десять раз больше.

ЧП произошло в поселке Эльбан. По информации местного Роспотребнадзора, к полуночи 11 июля заболели 135 интернатовцев, у региональной прокуратуры другая статистика — более 200 человек.

«В Амурскую центральную районную больницу госпитализированы 19 человек. Все – пациенты интерната. У пострадавших отмечено повышение температуры, рвота, жидкий стул. За заболевшими установлено медицинское наблюдение», – пишет Роспотребнадзор.

Источник вспышки пока неизвестен, но условия на пищеблоке ПНИ уже называются неидеальными.

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В Эльбанском ПНИ постоянно живут люди пожилого возраста, страдающие психическими расстройствами, и инвалиды от 18 лет, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию. Он рассчитан на 455 человек, в данный момент, сказано на сайте интерната, мест свободных нет.

Российская система психоневрологических интернатов постоянно критикуется общественными организациями из-за своей закрытости и полной зависимости пациентов от руководителей этих учреждений.