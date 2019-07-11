Машина, мотоцикл и люди разлетелись по Большому Сампсониевскому

Два человека пострадали в ДТП на Большом Сампсониевском проспекте, 70, в ночь на 11 июля – мотоциклист и его пассажир.

Как рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», легковой автомобиль начал поворот налево через разрыв в сплошной линии, чтобы въехать во двор жилого дома, и не пропустил встречный мотоцикл. От удара машину, которая раз в пять тяжелее мотоцикла, развернуло и сдвинуло метров на 10.

«Мотосолидарность» приводит цитату одного из очевидцев, Дани: «Я ехал по правому ряду, «Рено» (участник) ехал по левому и сбавлял скорость. В момент, когда я с ним поравнялся, он начал поворачивать налево во двор. Потом сильный хлопок. Мотоциклиста видно не было! Я могу в чем-то ошибаться, так как было темно».

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Двух мужчин, ехавших на мотоцикле, госпитализировали, как пишут в «ДТП и ЧП», в тяжёлом состоянии. Сестра одного из них, Екатерина, просит помочь в поисках сумок с документами, которые были с собой у пострадавших: они нужны медикам в больницах.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.