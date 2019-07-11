Медведчук назвал возможные сроки освобождения Вышинского
Вопрос об освобождении главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского могут начать рассматривать после выборов в Верховную раду. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Как пишет РИА Новости 11 июля, после досрочных выборов нового состава Рады власти начнут решать вопрос освобождения.
«В том числе и господин Вышинский вернется», — считает Медведчук.
По его словам, ситуация с нахождением Вышинского под стражей «стоит во главе угла всех переговоров, связанных с обменом и освобождением».
Справка:
Служба безопасности Украины задержала главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.