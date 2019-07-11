Медведчук назвал возможные сроки освобождения Вышинского

Вопрос об освобождении главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского могут начать рассматривать после выборов в Верховную раду. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Как пишет РИА Новости 11 июля, после досрочных выборов нового состава Рады власти начнут решать вопрос освобождения.

«В том числе и господин Вышинский вернется», — считает Медведчук.

По его словам, ситуация с нахождением Вышинского под стражей «стоит во главе угла всех переговоров, связанных с обменом и освобождением».