После загрязнения «Дружбы» Ростехнадзор нашел 250 нарушений на предприятиях

Ростехнадзор нашел около 250 нарушений требований безопасности на опасных производственных объектах предприятий. Проверки прошли в связи с загрязнением нефтепровода «Дружба», рассказал 11 июля глава ведомства Алексей Алешин в интервью «Коммерсанту».

По словам Алешина, проверки частично завершились в конце мая, по их итогам были даны рекомендации провести дополнительное техническое диагностирование на узлах учета. Он пояснил, что это поможет понять, насколько они пострадали от попадания хлоридов в систему. «Но на то событие, которое произошло, они никак не влияют», — указал он.

«Росстандарт и Минэнерго рассматривают вопрос о том, чтобы дополнительно проверить все такие узлы, а их более ста», — сказал Алешин и добавил, что проверки продолжатся.

В начале апреля стало известно о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба». Белоруссия заявила о загрязнении нефти хлорорганикой. В результате была приостановлена прокачка сырья в ряд стран Европы.

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По факту загрязнения в России возбудили уголовное дело, по которому проходят 13 человек. Следствие полагает, что грязная нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений.

1 июля «Транснефть» заявила, что полностью возобновила поставки нефти по трубопроводу. По оценкам белорусского оператора южной ветки «Дружбы», нефтепровод в течение ближайшего года будет работать вполсилы.