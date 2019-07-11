В Озерках угнали новенький «Лексус», его собрат в Обухово не дался похитителю

Новенький кроссовер угнали в Выборгском районе Петербурга. Владелец взял его в кредит весной и успел выплатить лишь небольшую часть долга.

Неприятный сюрприз ждал начальника отдела одной из фирм города. Пока он находился за границей, от дома на улице Сикейроса, 6, корпус 1, где 27-летний мужчина живет, пропал черный Lexus RX 350, выпущенный в 2019 году. Японский кросовер уроженец Казахстана купил в кредит в мае, машина стоила почти 4,4 млн.

А вот 33-летней уроженке Нигерии повезло больше. Вечером 8 июля в ее «Лексус», припаркованный у дома №8, корпус 1 по проспекту Александровской Фермы проник неизвестный в кепке. Он завел машину и тронулся, но через 3-4 метра транспортное средство заглохло. Угонщик больше не стал испытывать судьбу: выскочив из салона, он сел в припаркованную рядом «Тойоту Камри» с чужими номерами, и скрылся.