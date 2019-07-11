Происшествия
В гатчинском парке из-под земли вылезли кости. Экспертиза выясняет, чьи
Пейзаж парка в Гатчине нарушила подозрительная находка. Показавшиеся из-под земли кости исследуют специалисты.
Как стало известно «Фонтанке» 11 июля, накануне днём сотрудник патрульно-постовой службы полиции совершал обход территории Приоратского парка. У павильона Венеры он заметил неладное. Приблизившись к находке, увидел фрагмент скелета, напоминающий человеческие останки. Костный артефакт направлен на генетическую экспертизу.