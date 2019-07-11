Полиция проверяет информацию об изнасиловании 17-летней в садоводчестве под Стрельной

Юная горожанка стала жертвой насильника в Красносельском районе Петербурга. Девушку встретили в лесу.

Как стало известно «Фонтанке» 11 июля, накануне с заявлением в полицию обратилась 37-летняя горничная одного из отелей города. По словам петербурженки, в половине девятого вечера на территории лесополосы садоводчества «Макаровец» (на границе со Стрельной) на её дочь напал неизвестный. Преступник изнасиловал 17-летнюю девушку.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.