Двое россиян погибли в Греции во время шторма. На мужчину с ребенком рухнуло дерево

Шесть иностранцев погибли в результате сильнейшего шторма на полуострове Халкидики на севере Греции. По предварительной информации, среди погибших есть граждане России, сообщает 11 июля Reuters со ссылкой на местные власти.

Накануне вечером на район обрушились ливневые дожди и ураганные ветры. По сообщению местной пожарно-спасательной службы, в оперативный центр в Полигирос поступило более 600 звонков с просьбой о помощи. На месте работают 140 пожарных и 44 машины.

Общее число погибших в настоящее время составляет шесть человек, доложили в пожарной службе Греции. По предварительным данным, в больницы были доставлены более 20 человек, общее число пострадавших — около двухсот человек.

Как сообщило местное издание Thestival.gr, ураганный ветер повалил дерево возле гостиницы в Потидея, в результате чего погибли 39-летний россиянин и ребенок двух лет.

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Общественное греческое телевидение ERT уточняет, что среди шести погибших двое детей, пропал один рыбак. Гражданка Румынии и ее 8-летний ребенок погибли во время обрушения таверны в Неа Плайа, в Созополи семейную пару из Чехии смыло потоком воды.

В Генконсульстве России в Греции заявили, что проверяют информацию о гибели двоих граждан.

«К нам поступила информация о том, что во время урагана на людей упало дерево и погибли двое граждан России. Выясняется также, есть ли россияне среди пострадавших», — цитирует сотрудника ведомства РИА Новости.

По данным метеослужбы, ураган перемещается на юг Греции, в Фессалию, Спорадские острова, на Эвбею.