«Во время обгона скакнула на встречную обочину». Среди пострадавших в лобовом на Мурманке – ребёнок

Через два часа после смертельной массовой аварии на автодороге «Кола» (Мурманское шоссе), на ней же, но уже ближе к Петербургу, случилось лобовое столкновение, в котором пострадали взрослые и ребёнок семи лет – всего три человека.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 10 июля, около 20 часов, на 95-м километре трассы, у деревни Лужа, что в Кировском районе, по предварительной информации, женщина 1983 года рождения на «Фольксвагене» выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Хонду» под управлением мужчины 1986 года рождения.

В «Фольксвагене» травмы получила сама водитель, а в «Хонде» два пассажира – 1996 года рождения и 2012 года рождения. Все они в состоянии средней степени тяжести были доставлены в ЦРБ Волхова, уточняет «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

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«Серебристая машина во время обгона фуры скакнула на встречную обочину, и потом её то ли занесло, то ли она специально решила вернуться в свою полосу и вшаталась в тёмную машинку, – рассказывает Игорь в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – А до этого куча [водителей] обгоняли так, как будто сохранились».

Это одно из целой серии серьёзных ДТП, случившихся 10 июля на областных дорогах, в которых пострадали, в том числе, дети. Около 14 часов в ДТП с двумя машинами в Сланцевском районе Ленобласти пострадали девять человек и один погиб, а около 17:45 на трассе «Кола» в массовой аварии пострадали семь человек и один погиб – девочка 2005 года рождения. Около 18:15 в Киришском районе несовершеннолетний парень без прав перевернул «Логан», травмы получили четверо подростков.