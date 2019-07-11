«Произошла серьезная аномалия». Запуск ракеты Vega со спутником ОАЭ Falcon Eye 1 завершился аварией

Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ Falcon Eye 1 с космодрома Куру во Французской Гвиане завершился аварией. Об этом сообщила исполнительный президент по миссиям, операциям и закупкам французской компании Arianespace Люс Фабрегетт, сообщает 11 июля РБК со ссылкой на трансляцию пуска в YouTube.

По словам Фабрегетт, сначала ракета отклонилась от заданной траектории полета, а через две минуты после старта «произошла серьезная аномалия», которая привела к потере миссии.

Запуск несколько раз переносили. Изначально он был запланирован на 5 июля, его перенесли на 7 июля из-за погодных условий, а позднее отложили вновь.

По контракту с ОАЭ в 2019 году должны быть запущены два спутника — Falcon Eye 1 и Falcon Eye 2. Их разработкой занимались компании Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space. Falcon Eye 1 должен был одновременно обслуживать нужды Вооруженных сил ОАЭ, а также предоставлять изображения в коммерческих целях.

Легкая ракета-носитель Vega разрабатывается Европейским космическим агентством совместно с Итальянским космическим агентством с 1998 года. Ее первый запуск состоялся в феврале 2012 года с космодрома Куру.