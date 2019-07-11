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Общество
11.07.2019 08:17
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США сообщили о попытке Ирана захватить британский танкер. Пять катеров отогнал фрегат Королевского флота HMS Montrose

Элитное военно-политическое формирование Ирана Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сдержало обещание и попыталось с помощью пяти вооруженных катеров остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива. Об этом 11 июля сообщает CNN со ссылкой на двоих американских чиновников.

По информации телеканала, танкер British Heritage переходил из Персидского залива в Ормузский пролив. В этот момент к нему подошли иранские корабли, которые потребовали, чтобы судно изменило курс и остановилось в ближайших иранских территориальных водах.

Телеканал отмечает, что танкер сопровождал фрегат Королевского флота HMS Montrose, который нацелил орудия на иранские корабли потребовал уйти, после этого корабли КСИР удалились.

4 июля британские морские пехотинцы захватили на Гибралтаре нефтяной танкер Grace 1, который перевозил два миллиона баррелей иранской нефти в Сирию. Судно шло под флагом Панамы, однако в Лондоне уверены, что за перевозкой стояла именно исламская республика.

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После инцидента МИД Ирана вызвал британского посла, которому указали, что задержание танкера было незаконным. Один из лидеров КСИР заявил, что Тегеран «будет обязан» захватить британский танкер, если иранское судно не освободят.

Санкции ЕС против Сирии запрещают торговлю нефтью.

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