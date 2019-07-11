Интерпол задержал в Уругвае россиян по подозрению в пособничестве побегу из тюрьмы итальянского наркобарона

Интерпол задержал в Уругвае двоих россиян по подозрению в содействии сбежавшему из тюрьмы итальянскому мафиози. Операцию провели в пиццерии в Монтевидео сотрудники Интерпола при содействии местной Республиканской гвардии, пишет 11 июля РБК со ссылкой на Subrayado.

По данным издания, в заведении были задержаны гражданин России и итальянец, а также россиянка, которая работала в кафе поваром. Их подозревают в причастности к побегу из тюрьмы наркобарона Рокко Морабито. Их допрашивает Интерпол. Полиция проводила оперативные действия и в других частях страны.

Ecos уточняет, что россиянин и итальянец называли себя владельцами заведения. Вместе с женщиной в штаб-квартиру Интерпола был доставлен несовершеннолетний, указывает портал.

«Посольство получило извещение о задержании трех предполагаемых граждан России буквально 20 минут назад по электронной почте, мы выясняем ситуацию», — заявили РИА Новости в посольстве России в Уругвае. Там добавили, что пока не знают, по какой причине задержали россиян.

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23 июня из тюрьмы сбежали четыре человека, включая Морабито. Троих из них уже задержали, однако наркобарон до сих пор находится на свободе. Как уточняет El Observador, заключенные сбежали из тюрьмы, сделав дыру и перебравшись на крышу соседнего дома. Они также похитили деньги у его владельца.

Морабито должны были экстрадировать в Италию для суда за контрабанду наркотиков. Он является членом мафиозной организации «Ндрангета», находится в бегах с начала 1990-х годов, когда он попытался переправить в Италию более тонны кокаина. В 1995 году был выдан международный ордер на его арест. Морабито проживал в Уругвае с 2002 года под именем бразильца Франсиско Капелетто.