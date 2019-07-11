Таксист случайно спел пассажирке, стал звездой Facebook, и его пригласили работать в оперу

Мензи Мнгома, 27-летний таксист из южноафриканского города Дурбан, в мае напел своей пассажирке арию Джузеппе Верди La donna e mobile — просто так, чтобы скрасить дорогу. Пассажирка по имени Ким Дейви записала «выступление» таксиста на смартфон и выложила его на своей странице в «Фейсбуке». Видео стало вирусным, его посмотрели более 660 тысяч раз, а таксист получил приглашение в Кейптаунскую оперу.

Историю водителя рассказывает 10 июля русская служба BBC. Ким была поражена, насколько точно и чисто простой водитель Uber исполнил классическую арию и какой чистый у него голос. По ее словам, у нее мурашки побежали по коже, как только таксист запел первые ноты. На записи даже слышны ее слова: «Я просто не могу поверить…». Как не мог поверить в свою удачу и таксист Мензи Мнгома.

Одним из первых ролик с La donna e mobile («Женщины переменчивы») увидел преподаватель вокала и член правления Кейптаунской оперы Конрад Купидо. Он и пригласил Мнгома на прослушивание.

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И вот теперь Мензи Мнгома берет уроки классического оперного пения, и руководство Кейптаунской оперы считает, что уже в следующем году он может выйти на профессиональную сцену. А пока он стал популярной звездой «Фейсбука», дает концерты и фотографируется с фанатами и фанатками, первой из которых стала Ким Дейви.

«Я так рад переменам в моей жизни: столько концертов теперь, фанаты узнают и хотят фото со мной. Это особенное чувство: мое лицо и на ТВ, и в газетах, а мой голос – на радио», – цитирует будущую оперную звезду BBC. Тем не менее Мензи Мнгома пока не бросает и работу таксиста, потому что надо кормить семью, а занятие оперой еще не приносит ему достаточного дохода.