Четверо подростков пострадали на областной грунтовке. Их приятель без прав перевернул «Логан»

Среда, 10 июля, оказалась богата на ДТП с большим числом пострадавших, в том числе детей. Четверо несовершеннолетних получили травмы в аварии с одной машиной в Киришском районе Ленинградской области. Все – пассажиры, водитель остался невредим.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, около 18:15 на 11-м километре подъезда к деревне Посадников Остров несовершеннолетний юноша 2004 года рождения, ехавший с друзьями на «Рено Логане» от платформы «55-й километр» в сторону садоводства Посадников Остров, не справился с управление и свершил опрокидывание. Водительских прав у парня нет.

В больницу были доставлены мальчик 2006 года рождения (ему 12 или 13 лет) и девочка 2004 года рождения (ей 14 или 15 лет). Ещё две девочки 2004 и 2005 годов рождения получили повреждения, но от госпитализации отказались.

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Фотографии и видео с места ДТП публикует «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

Напомним, 6 июля подросток без прав на мотоцикле врезался в электричку под Лугой. Он впал в кому.

10 июля около 14 часов в ДТП с двумя машинами в Сланцевском районе Ленобласти пострадали девять человек и один погиб, а около 17:45 на трассе «Кола» в массовой аварии пострадали семь человек и один погиб – девочка 2005 года рождения.