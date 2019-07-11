В Албании в результате ДТП с машиной посольства России пострадали два человека

Автомобиль, принадлежащий посольству РФ в Тиране, попал в среду в аварию на трассе, соединяющей города Рогожина и Кавая, в результате чего два человека получили травмы. Об этом сообщает газета Albanian Daily News.

Авария произошла из-за плохих погодных условий, водитель транспортного средства потерял управление, и машина вылетела с проезжей части на обочину. Отмечается, что в ДТП пострадал сотрудник российского посольства в албанской столице. По данным издания, пострадавшие получили серьезные травмы.

Посольство РФ в Тиране пока никак не прокомментировало инцидент.