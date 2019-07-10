Трамп пригрозил существенно ужесточить санкции против Ирана из-за обогащения урана

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что "существенно усилит" санкции США против Ирана. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, Иран долгое время тайно обогащался уран.

"Иран долгое время тайно "обогащался", что полностью нарушает ужасное соглашение о 150 миллиардах долларов, заключенное Джоном Керри и администрацией Обамы. Помните, что сделка должна была закончиться через определенное количество лет. Санкции скоро будут усилены, существенно", – заявил Трамп.

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Iran has long been secretly “enriching,” in total violation of the terrible 150 Billion Dollar deal made by John Kerry and the Obama Administration. Remember, that deal was to expire in a short number of years. Sanctions will soon be increased, substantially! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 июля 2019 г.

Напомним, 29 июня сообщалось, что встреча заместителей министров иностранных дел Ирана и "группы 4 + 1" – России, Китая, Франции, Великобритании и Германии – завершилась в Вене без какого-либо прогресса в вопросе имплементации соглашения по ядерной программе Тегерана.

В понедельник, 1 июля, стало известно, что Тегеран превысил лимит запасов обогащенного урана, установленного иранским ядерным соглашением объемом до 300 кг.

3 июня стало известно, что главы МИД Германии, Франции, Великобритании и ЕС осудили превышение Ираном лимита запасов низкообогащенного урана.