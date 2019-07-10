Болтон обвинил власти Венесуэлы в массовых расправах с политическими противниками

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обратился с призывом к министру обороны Венесуэлы Владимиру Падрино Лопесу защищать основной закон страны и права венесуэльцев.

"Конституция Венесуэлы не содержит призывов убивать более 9 тыс. венесуэльцев в связи с тем, что они выражали несогласие (с политикой президента страны – прим.ред.) Николаса Мадуро", – написал Болтон в среду в твиттере.

.@vladimirpadrino: The Venezuelan Constitution does not call for the death of over 9,000 of your fellow Venezuelans because they voice disagreement with Maduro. Remember your responsibilities to defend the constitution and the Venezuelan people. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 10 июля 2019 г.

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Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека распространило доклад, в котором в частности говорится о том, что в результате операций служб безопасности за 2018 год в Венесуэле были убиты 5287 человек, а за первые пять месяцев 2019 года – 1569 человек.

Венесуэла уже длительное время живет в состоянии экономического кризиса, сопровождаемого массовыми выступлениями оппозиции.