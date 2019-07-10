Рубль резко подорожал на заявлениях главы ФРС

На фоне заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла о рисках для экономики США рубль резко подорожал. К 22.19 мск курс доллара на Московской бирже упал на 80 коп. до 63,12 руб., евро – на 63 коп. до 71,03 руб.

Индекс Мосбиржи на конец торгов вырос до 2822 пунктов.

Ранее глава ФРС Пауэлл выступил в конгрессе США, сообщал CNN Business. Он выразил обеспокоенность по поводу неопределенности вокруг внешнеторговых конфликтов и роста мировой экономики и намекнул на возможное снижение ставок к концу месяца.

«Кажется, на экономических перспективах США продолжает сказываться неопределенность из-за напряженности в торговых отношениях и опасений по поводу роста мировой экономики», — сказал он.