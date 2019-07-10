Роскомнадзор запросит Ozon после утечки данных

Роскомнадзор направит запрос в онлайн-ритейлер Ozon после появившихся данных об утечке, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Роскомнадзор как уполномоченный орган направит письмо в Ozon для получения разъяснений от компании по возникшей утечке», — отметили в пресс-службе.

Как пояснили в пресс-службе Роскомнадзора, тот факт, что OZON своевременно не предупредила о возникшей опасности, «ставит под угрозу безопасность всех пользователей интернет-магазина».

Интернет-ритейлер Ozon сбросил пароли пользователей, которые оказались в обнародованной в интернете базе, сообщили в пресс-службе компании, подчеркнув, что из всего массива в 450 тыс. записей пароли клиентов компании не превышают нескольких процентов.

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«Сразу после обнаружения (утечки. — RNS) специалисты Ozon сбросили пароли у тех учетных записей из списка, которые принадлежали пользователям Ozon. Это произошло еще в прошлом году», — сообщили в пресс-службе ритейлера.

В компании подчеркнули, что «в 450 тысячах записей число данных, принадлежащих пользователям компании, не превышает нескольких процентов».

«При этом большая часть из обнаруженных аккаунтов — неактивные, то есть они не использовались долгое время. За активностью таких аккаунтов служба безопасности Ozon следит особенно пристально», — подчеркнули в компании.

Ранее об утечке сообщил РБК. «В РБК пишут, что проверили около сотни случайных e-mail с помощью сервиса Email Checker, все они актуальны — однако указанные пароли для входа в Ozon уже не подходят, что подтверждает сообщение компании о проведенном сбросе паролей», — резюмировал представитель ритейлера.

Ozon — один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров. По данным Data Insight Ozon, занял 4 место среди российских онлайн-ритейлеров, уступив Wildberries, «Ситилинку» и «М.Видео» по уровню выручки. Продажи компании по итогам 2018 года выросли на 73% — до 42,5 млрд рублей. Основные акционеры Ozon — АФК «Система» и структуры Baring Vostok.