Суд продлил арест фигурантам дела Baring Vostok

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении ареста фигурантам дела Baring Vostok Ивану Зюзину и Вагану Абгаряну до 13 октября, сообщили в пресс-службе Басманного суда.

«Продлена мера до 13 октября», — говорится в сообщении.

9 июля Басманный суд продлил арест до 13 октября другим фигурантам дела — Максиму Владимирову и Филиппу Дельпалю.

8 июля Басманный продлил домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви до 13 октября.

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13 февраля СК России сообщил, что возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». По версии следствия, Майкл Калви и другие обвиняемые похитили 2,5 млрд руб. в результате сделки по передаче 60% доли в принадлежащей Калви компании International Financial Technology Group в счёт погашения долга «Первого коллекторского бюро» перед банком «Восточный». Следствие считает, что стоимость акций не превышала 600 тыс. руб., тогда как защита настаивала на справедливой оценке в 3 млрд руб.

Калви сначала был отправлен под стражу, однако позже ему изменили меру пресечения на домашний арест.