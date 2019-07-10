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Авто
10.07.2019 22:45
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Последний день «Жука». Начавшись в нацистской Германии, эпоха завершается в Мексике

В среду, 10 июля 2019 года, автозавод в мексиканском городе Пуэбла выпускает последний Volkswagen Beetle. Это автомобиль третьего поколения «Жуков» цвета «джинсовый голубой», и скорее всего, прямо с конвейера он отправится в музей.

Последний день «Жука». Начавшись в нацистской Германии, эпоха завершается в Мексике

Это конец эпохи, которая длилась очень долго, пишет американское издание NPR. Beetle родился в Европе, в Германии, а жизнь свою заканчивает в Мексике, на американском континенте. И это не случайно. «Жук» был иконой эпохи хиппи, он продавался в Америке как «восхитительно не крутой». Автомобиль считался «безобразным», но способным доставить вас туда, куда вам надо. Стоил «Жук» в 1969 году скоромную сумму в 1799 долларов — меньше почти любого «американца». 

Возможно, именно этот имидж «хиппимобиля» в Америке и «народного автомобиля» в Европе позволил Volkswagen реабилитироваться в глазах людей, недавно переживших войну. Ведь компания, созданная, как и автомобиль, до войны, была воплощением идеи Гитлера и первоначально даже называлась по нацистскому лозунгу KdFWagen (Kraft-durch-Freude, то есть «Сила через радость»). Тогда, до войны, выпустили всего около 200 пассажирских «Жуков», после чего будущий Volkswagen перешел на выпуск военной техники и штабных автомобилей. 

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Но это все если не забылось, то отошло на второй план, когда простой, дешевый и необычный автомобиль завоевал популярность не только в Европе и Америке, но и во всем мире. «Оригинального» Beetle выпускали в Германии с 1946 по 1973 год, а потом еще тридцать лет его делали в Бразилии и Мексике. Последний VW Type1, как он официально назывался, сошел с конвейера этого самого завода в мексиканском городке Пуэбла в 2003 году.

Однако «Жук» был настолько популярен в США, что фактически специально для американского рынка в 1997 году был выпущен New Beetle. Это ностальгическая «реконструкция по мотивам» оригинала, а по сути Volkswagen Golf в кузове, по форме напоминавшем прародителя. 

Целевой аудиторией явно были назначены бывшие «дети цветов» и их потомки — все те, кто ностальгировал по рок-н-роллу и хипповым тусовкам 60-х. Именно для них в салоне нового «Жука» в качестве стандартного оборудования присутствовала вазочка с пластмассовым цветочком.

Но времена ушли, и новый «Жук» и близко не стал тем, чем был старый. Скрестить ходовую Golf и «ретро-кузов» не получилось, машина была слишком странной и непрактичной, однако «на ностальгии» продержалась на конвейере 12 лет, пока компания не решилась на третью попытку.

Третий «Жук», хотя и попытался исправить недостатки предшественника, то есть, в первую очередь, тесноту салона и излишне большую «полку» под лобовым стеклом, все равно выглядел, прямо скажем, довольно несуразно. Из всех попыток «сделать ретро», включая, например, Mini и Fiat 500, именно Beetle смотрелся наиболее негармонично.

И вот теперь даже он уходит. 13 сентября 2018 года Volkswagen объявил, что производство Beetle прекратится в июле 2019 года. Последний автомобиль третьего поколения в цветах «джинсовый синий» собран 9 июля, а теперь официально выходит на пенсию на специальной церемонии на заводе в Пуэбла.

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