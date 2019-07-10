В Петербурге состоится суд над Маратом Оганесяном. Бывший вице-губернатор обвинен в двух взятках и хищениях на стадионе

В Петербурге в суд передано уголовное дело бывших вице-губернатора Марата Оганесяна и зампредседателя комитета по строительству Александра Янчика. Их обвиняют в получении особо крупных взяток. Всего в группу объединены девять человек .

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 10 июля дело Оганесяна и компании поступило в Куйбышевский районный суд.

«Фигуранты обвиняются в получении и даче взяток в особом крупном размере, мошенничестве», – уточнили в пресс-службе.

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Марат Оганесян занимал пост вице-губернатора Петербурга с 2013 по 2015 годы. По версии обвинения, в статусе высокопоставленного чиновника он скооперировался с заместителем председателя комитета по строительству Александром Янчиком и вынудил генподрядчика строительства стадиона на Крестовском острове заключить контракт с компанией «Театрально-декорационные мастерские» на поставку видеотабло. Из аванса 50 миллионов рублей больше половины, 28 миллионов, достались Оганесяну и Янчику в виде взятки, уверено обвинение.

У бывшего вице-губернатора есть и второй эпизод получения взятки – размером 20 миллионов якобы за покровительство компании СЭМ-5, получившей контракты оформление художественной подсветки стадиона за 347 миллионов рублей и строительство школы на Мебельной улице стоимостью 1,4 миллиарда.

Фактический руководитель СЭМ-5 Василий Сливкин обвинен в даче взятки, его сын Кирилл и еще один сотрудник компани Николай Хрипунов – в посредничестве. Бывший директор Александринского театра Григорий Попов, предприниматели Владимир Халиф и Артем Куспиц и бухгалтер Елена Ковалева обвинены в особо крупном мошенничестве. По версии обвинения, они причастны к хищениям денег, выделенным на строительство стадиона.

Марата Оганесяна задержали и арестовали в ноябре 2016 года. В ноябре 2018-го он намекнул, что заказчиком его дела является бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

На предварительном следствии Оганесян признавал вину в хищении 28 миллионов рублей, но после того, как ему вменили взятки, он отозвал свое раскаяние.