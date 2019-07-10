На Октябрьской набережной велосипед надело на колесо мотоцикла

Как минимум два ДТП с мотоциклистами случилось в Петербурге вечером 10 июля. Одно из них ещё и с велосипедистом.

На Октябрьской набережной, недалеко от улицы Крыленко в сторону Володарского моста, мотоциклистка сбила велосипедиста; «все живы, велосипедист визуально целый», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Она спокойно ехала, – отмечает Вячеслав. – За минуту до ДТП мимо меня проехала эта девушка, не дубасила, в шашки не играла». «Велосипед как бы надет на переднее колесо мотоцикла. Говорят, велосипедист переезжал, а не переходил пешеходный переход. Свидетель, у которого есть видеозапись, оставил девушке свой телефон. Было при мне, так как я в этот момент была рядом с девушкой и вызвала скорую, – рассказывает Ирина. – Когда я увидела одного, лежащего на пешеходном переходе, а второго участника, лежащего около мотоцикла, я первым делом начала звонить в «112».

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Вторая авария произошла на проспекте Металлистов, 107. По словам очевидцев, мужчина на «КИА» решил, что успеет развернуться перед мотоциклистом, но опоздал: мотоциклист был быстрее. Судя по всему, обошлось без серьёзных травм. Объезжать участников ДТП приходится по встречной полосе.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Обстоятельства обоих ДТП выясняются.

Напомним несколько серьёзных аварий с двухколёсными транспортными средствами за последние дни. Вечером 4 июля в Петербурге в ДТП с машиной пострадали двое мужчин, ехавших на мотоцикле, а ещё один пилот сбил доставщика еды на велосипеде. 6 июля в поселке Починок Приозерского района 25-летний парень на мотоцикле влетел в дерево и погиб. 8 июня 26-летний велосипедист погиб в Отрадном, а под Лугой юный мотоциклист угодил под электричку и впал в кому.