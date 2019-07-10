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Спорт
10.07.2019 21:45
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Илья Воробьев: возможно, мой опыт поможет СКА в будущем

Бывший главный тренер хоккейного клуба СКА прокомментировал «Фонтанке» свою отставку.

- Хочу поблагодарить СКА за прекрасное время, проведенное мной в Петербурге, за опыт, который я получил, работая в одном из самых успешных клубов КХЛ, – заявил Воробьев. – Спасибо всем руководителям СКА, моим коллегам-тренерам, персоналу и, конечно, лучшим болельщикам. В этом году мы завоевали пятые в истории клуба бронзовые медали чемпионата страны – конечно, мы все рассчитывали на большее, но уверен, что проведенная работа даст плоды в будущем. Мы много трудились над развитием игроков, привлекали к основному составу молодежь, многие воспитанники СКА в этом году дебютировали в КХЛ, еще несколько – на подходе ко взрослому хоккею. Хочу пожелать им удачи и дальнейшего прогресса. Решение покинуть Петербург – совместное с руководством, но наше сотрудничество с клубом продолжится: мы останемся на связи со штабом команды и, возможно, мой опыт поможет СКА в будущем.

Напомним, вместо Воробьева на пост главного тренера СКА был назначен Алексей Кудашов, ранее также возглавивший сборную России.

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