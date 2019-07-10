ГИБДД уточняет: в массовом ДТП на «Коле» пострадали семеро. Погибла девочка

В страшном ДТП на трассе «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области 10 июля пострадали семь человек и один погиб.

Уточнённые данные сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области. Участники ДТП – «КамАЗ», «Датсун», «Фольксваген Гольф» и «Хонда Аккорд» (по предварительной версии, напомним, грузовик врезался в стоящие на поворот машины). В каждой легковушке кто-то пострадал, у всех травмы средней степени тяжести, кроме самой младшей – она получила травмы, не совместимы с жизнью:

в «Датсуне» водитель – женщина 1977 года рождения, девушка 2001 года рождения, погибла девочка 2005 года рождения;

в «Гольфе» две пассажирки – девушки 2000 и 1996 годов рождения;

в «Аккорде» пассажиры: женщины 1986 и 1965 годов рождения, а также мужчина 1966 года рождения.

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Водитель грузовика, мужчина 1985 года рождения, невредим.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Не непроверенным данным «Фонтанки», погибшая девочка ехала, лёжа на заднем сидении под одеялом. А предполагаемый виновник ДТП – приезжий.

Незадолго до этого в Сланцевском районе Ленобласти в ДТП с двумя машинами пострадали девять человек и один погиб.