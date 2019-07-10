Вслед за сборной Воробьева уволили из СКА

Илья Воробьева, ранее отправленный отставку с поста главного тренера сборной России, также покидает СКА. Как сообщили в пресс-службе армейской команды, его сменщиком тоже станет Алексей Кудашов.

«Илья Воробьев, который в прошлом сезоне работал на должности главного тренера, покидает СКА. ХК СКА благодарит Илью Петровича за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере», – заявили в СКА.

- Должность главного тренера – высочайшая ответственность, тем более в таком клубе как СКА, – заявил Кудашов. – Хотел бы поблагодарить руководство за доверие, впереди у нас много работы, чтобы его оправдать. Задачи поставлены самые высокие – в СКА других быть просто не может. В тренерском штабе у нас полное взаимопонимание, все осознают как свою личную, так и общую ответственность за результат. Сейчас наша главная цель – грамотно подготовить команду к будущему сезону. Уверен, что проблем с адаптацией ни у кого не возникнет: в нашем коллективе все профессионалы своего дела. Сейчас нас ждет серьезный этап подготовки к сезону. И мы очень рады будем вновь увидеться с нашими болельщиками как на предсезонных турнирах, так и на играх чемпионата КХЛ. Без сомнения, СКА будет прилагать все усилия, чтобы радовать нашу аудиторию высокими результатами.

Илья Воробьев возглавлял СКА с июня 2018 года. Под его руководством петербуржцы дошли до финала Западной конференции, где уступили ЦСКА – будущему чемпиону. Алексей Кудашов работал в качестве ассистента главного тренера в «Атланте» (2012-2013), в качестве главного тренера – в «Атланте» (2013 – 2015), «Локомотиве» (2015-2017). С июня 2018 года – тренер СКА. Бронзовый призер чемпионата России (2016). С апреля 2018 года входил в штаб сборной России.