Илья Воробьев: Всегда готов помочь сборной, если мой опыт будет нужен штабу

Илья Воробьев прокомментировал свою отставку с поста главного тренера сборной России по хоккею.

«Работать главным тренером сборной – это огромная честь, интересный и полезный опыт. Спасибо ФХР за такую возможность. Благодарен всем сотрудникам, игрокам сборной. Знаю, что все работали честно, а находиться в таком профессиональном коллективе большая удача для любого тренера. Конечно, в Братиславе на чемпионате мира мы все ждали большего, но медаль есть медаль, это третий комплект медалей чемпионата мира за четыре года. Много сделано в плане развития игроков», – цитирует Воробьева «Спорт-Экспресс».

Воробьев отнесся к своей отставке по-философски. Он заявил, что тренерская работа – очень тонкая материя, и иногда перемены просто необходимы. «Провести их (перемены – ред.) – наше совместное решение с руководством федерации. Связь не теряем, все-таки я довольно давно в системе сборной, всегда готов помочь, если мой опыт будет нужен штабу. Командам желаю продолжать развитие, ярких побед и радовать болельщиков красивой игрой», – подытожил Воробьев. Напомним, Воробьева на посту главного тренера сборной России заменил его бывший помощник Алексей Кудашов.

Илья Воробьев возглавлял сборную России с апреля 2018 года. Под его руководством сборная России на чемпионате мира-2018 выбыла в четвертьфинале, а на год спустя взяла бронзовые медали мирового первенства.

Алексей Кудашов работал в качестве ассистента главного тренера в «Атланте» (2012-2013), в качестве главного тренера – в «Атланте» (2013 – 2015), «Локомотиве» (2015-2017). С июня 2018 года – тренер СКА. Бронзовый призер чемпионата России (2016). С апреля 2018 года входил в штаб сборной России.