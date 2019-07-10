Смольный намерен вложить 14,5 млрд рублей и получить контрольный пакет «Теплосети Санкт-Петербурга». Новости совпали с очередным фонтаном от предприятия

Смольный в 2020-2023 годах намерен выделить 14,5 млрд рублей в виде бюджетных инвестиций в реконструкцию сетей «Теплосети Санкт-Петербурга». Это позволит получить контроль над «внучкой» Газпрома.

Информация о планах правительства содержится в опубликованном 10 июля проекте постановления, которое вносит изменения в городскую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге». В программе предполагается поменять суммы в нескольких графах, относящихся к ближайшим 4 годам. В пояснительной записке сообщается, с чем это связано: Смольный намерен способствовать увеличению объемов реконструкции труб «Теплосети Санкт-Петербурга» и параллельно получить контрольный пакет акций.

Потребность предприятия в бюджетных средствах расписана следующим образом: в 2020 году — 3 млрд рублей, в 2021-м — 3,5 млрд рублей, в 2022-м — 4 млрд рублей, в 2023-м — 4 млрд рублей. «Указанные средства позволят Санкт-Петербургу в 2023 году создать контрольный пакет акций, повысив эффективность управления АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» , снизить количество нарушений на тепловых сетях, повысить надежность и безопасность систем теплоснабжения Санкт-Петербурга», – говорится в документе. Сообщается, что реализация мероприятий позволит снизить повреждаемость сетей на 5% – с 2,14 дефекта на км до 2,03. Ранее в «Газпром энергохолдинге» сообщали, что вернутся к переговорам со Смольным о передаче акций перед началом нового отопительного сезона.

На данный момент 74,99%«Теплосети Санкт-Петербурга» принадлежат ТГК-1, а остальное — городу в лице ГУП «ТЭК». Напомним, в 2019 году петербургские власти выделили дополнительно 1,5 млрд рублей на ремонт тепловых сетей предприятия. Это позволит установить 30 км временных байпасных трубопроводов, которые потом будут демонтироваться по мере реконструкции основных сетей. Окончательно это произойдет уже в 2021 году. Кроме того, часть городских вливаний пойдет на реконструкцию 5 км внутриквартальных сетей без установки «времянки». Если в 2018 году в реконструкцию и капремонт у «Теплосети Санкт-Петербурга» попали около 40 км труб, то в 2019 году предположительно попадет более 70 км. Считается, что деньги были уплачены в счет увеличения доли городского ГУП «ТЭК» в АО «Теплосеть» до 28%.

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Город неоднократно ставил предприятию в вину высокий износ сетей (49,1% старше 25 лет) и малый объем их реконструкции. Это приводит к частым прорывам и иногда — к трагедиям. Последний яркий момент приходится как раз на 10 июля = на ул. Восстания забил фонтан до 4 этажа.

Напомним, в середине июня стало известно, что руководство «Теплосети Санкт-Петербурга» меняется: Игорь Стренадко покинул должность гендиректора, его обязанности выполняет Антон Свиридов.

Справка:

Сюжет с передачей «Теплосети» городу длится не один год. В 2014 году город Смольный пытался дважды нарастить свое участие через допэмиссию, но оба раза этот процесс срывался из-за позиции тогдашнего главы ГУП ТЭК Артура Триноги (сейчас он возглавляет «Газпром теплоэнерго»). Затем сделку заблокировали финские акционеры ТГК-1. Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров предлагал вообще передать имущество «Теплосети» городу за 1 рубль. Когда начала обсуждаться вариант обмена труб «Теплосети» на часть котельных ГУП «ТЭК», Макаров заявил, что это стало бы «аферой века».

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов и порядка 1800 км внутриквартальных сетей в одиннадцати административных районах Санкт-Петербурга и Всеволожском районе Ленинградской области, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии. Ежегодно по сетям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» передается около 20 миллионов гигакалорий тепловой энергии. В сфере ответственности общества проживает более 2,5 млн горожан. Предприятие обеспечивает теплоснабжением порядка 14 000 зданий различного назначения. Основные акционеры: ПАО «ТГК-1» (74,9997%) и ГУП «ТЭК СПб» (25,0003%)