Торговца юными девушками задержали в Москве. Очередную жертву, избежавшую секс-рабства, вернут родителям

Уроженца Челябинской области задержали в одном из столичных кафе как подозреваемого в торговле людьми. Он продавал богачам несовершеннолетних.

О результатах оперативных мероприятий 10 июля сообщает московский Следком и МВД России. Челябинца задержали накануне, когда во время встречи в кафе на востоке Москвы в качестве «клиента» выступил сотрудник правоохранительных органов. Купить в качестве секс-рабыни 16-летнюю девушку ему предложили за полмиллиона рублей.

Со своими жертвами подозреваемый знакомился через соцсети, клиентов искал через закрытые группы в Интернете. Подростков он, в том числе, отправлял за рубеж. Девушку, которую освободили оперативники, пока поместили в больницу, вскоре ее вернут родителям.