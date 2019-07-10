Илья Воробьев отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России по хоккею

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев отправлен в отставку. Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, вместо него назначен Алексей Кудашов. В тренерском составе сборной продолжат работу Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов, Юрий Жданов.

«Федерация хоккея России подчёркивает, что нынешний тренерский состав, работающий с национальной командой, отвечает всем необходимым требованиям и выполнил поставленные перед командой задачи. Вместе с тем, ФХР благодарит Илью Воробьёва за работу на посту главного тренера сборной и желает ему успехов в дальнейшей работе», – заявили в ФХР.

Илья Воробьев возглавлял сборную России с апреля 2018 года. Под его руководством сборная России на чемпионате мира-2018 выбыла в четвертьфинале, а на год спустя взяла бронзовые медали мирового первенства.

Алексей Кудашов работал в качестве ассистента главного тренера в «Атланте» (2012-2013), в качестве главного тренера – в «Атланте» (2013 – 2015), «Локомотиве» (2015-2017). С июня 2018 года – тренер СКА. Бронзовый призер чемпионата России (2016). С апреля 2018 года входил в штаб сборной России.