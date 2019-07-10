Провалился. Почему Ротенберг уволил Воробьева

Илья Воробьев как пришел, возглавив одновременно СКА и сборную, так и ушел, бросив сразу всё. Теперь по тому же маршруту, видимо, отправился его бывший помощник Алексей Кудашов, который в своей тренерской карьере не выиграл еще ничего.

Александр Демьянчук/ТАСС

Об этом шептали еще по ходу плей-офф Кубка Гагарина в марте, когда СКА проигрывал «Спартаку» в первом раунде 0-2. По версии одного из собеседников «Фонтанки», знакомого с ситуацией в команде, судьба Ильи Воробьева была решена уже тогда. Атмосфера в Ледовом дворце на проспекте Пятилеток была напряженной даже в пресс-центре. Отставка едва не состоялась сразу после второго поражения. Но оказалось, что хоккею еще далеко до биатлона, где главных тренеров, бывало, снимали прямо по ходу гонок. Воробьев остался, дожал «Спартак», с трудом обыграл «Локомотив» и, как ни странно с учетом тяжелого старта, едва не прошел ЦСКА, уступив лишь в седьмом матче.

Вице-президент СКА Роман Ротенберг хранил молчание по поводу будущего Воробьева. Зато член совета директоров армейцев Александр Медведев намекал, что тот все-таки продолжит возглавлять клуб.

Тем не менее не утихали разговоры, что предстоящий чемпионат мира для главного тренера будет решающей проверкой. У сборной России были все шансы на золото: состав собрался едва ли не сильнейший в истории. Национальная команда по ходу турнира демонстрировала по-настоящему яркий и современный хоккей. Россияне играли от своих сильных сторон, зрелищно, но в то же время надежно и тактически правильно против каждого соперника. И только сборной Финляндии удалось переиграть «красную машину». Именно после этой игры Воробьев сказал теперь уже легендарное: «Надеюсь, Россия никогда не будет играть, как Финляндия».

Хотя насколько этот зрелищный и техничный хоккей – заслуга Воробьева, тоже вопрос. Тогда этому не придавали особого значения, но было заметно, что в некоторые решающие моменты матчей оперативное управление командой брали на себя помощники – Алексей Кудашов и Алексей Жамнов. Кстати, именно Жамнова чаще всего называли во время серии СКА – «Спартак» в качестве главного кандидата на замену Воробьеву, но, как показали будущие события, выбор пал на другую фигуру.

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После того чемпионата мира официальные лица также были непробиваемы, заявляя, что Воробьев продолжит тренировать сборную России. Впрочем, те, от кого судьба главного тренера зависела на самом деле, продолжали хранить молчание.

Трагедия Ильи Воробьева заключается в том, что при всех своих тренерских достижениях (победа в Кубке Гагарина – 2016 и выход в финал-2017 с магнитогорским «Металлургом») к моменту перехода в СКА и сборную России он еще не обладал авторитетом, который так необходим в работе с непростым руководством в лице вице-президента Романа Ротенберга. Не хватило ему, видимо, и каких-то отдельных качеств, например жесткости, которой обладает Олег Знарок. Правда, Олега Валерьевича это тоже не спасло от увольнения, но он хотя бы имел уважение среди игроков. У Воробьева этого не было даже на уровне СКА, не говоря уже про сборную. Неумение отстоять свою точку зрения перед руководством привело к тому, что даже в собственном тренерском штабе к нему было, так скажем, разное отношение. Иные собеседники «Фонтанки» то ли в шутку, то ли всерьез говорили, что Воробьев не всегда был волен определять даже тактику и стартовый состав на матчи. Есть мнение, что нынешний побег хоккеистов из СКА связан именно с этой особенностью внутренней политики клуба.

Даже официальные комментарии Воробьева по поводу отставки их сборной и СКА звучат практически одинаково, с одними и теми же формулировками, в совершенно несвойственной ему манере.

«Конечно, в Братиславе на чемпионате мира мы все ждали большего, но медаль есть медаль, это третий комплект медалей чемпионата мира за четыре года. Много сделано в плане развития игроков», – приводит ФХР слова Воробьева по поводу отставки в сборной.

«В этом году мы завоевали пятые в истории клуба бронзовые медали чемпионата страны – конечно, мы все рассчитывали на большее, но уверен, что проведенная работа даст плоды в будущем. Мы много трудились над развитием игроков», – заявил он же по поводу отставки в СКА.

Изначально писали, что Воробьев останется в тренерских штабах обеих структур. Но в итоге он полностью покинул и сборную, и СКА. Проблема в том, что с его уходом мало что изменится.

Главным тренером СКА и сборной (с недавних пор это по сути одна и та же должность) назначен Алексей Кудашов – человек с не меньшим, чем у Воробьева, опытом, но с полным отсутствием трофеев.

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Кудашов начинал в качестве ассистента главного тренера в «Атланте» (2012–2013). В качестве главного тренера работал в «Атланте» (2013–2015), «Локомотиве» (2015–2017). С июня 2018 года вошел в тренерский штаб СКА. Его единственное достижением в качестве главного тренера – бронзовая медаль чемпионата России (2016). И если в СКА даже в эпоху «Газпрома» иногда случались отдельные казусы https://www.fontanka.ru/2015/10/17/005/, то сборную до сегодняшнего дня всегда возглавляли тренеры-победители – Вячеслав Быков, Зинэтула Билялетдинов, Олег Знарок, Илья Воробьев. У каждого из них минимум по одному Кубку Гагарина. У Кудашова ничего. Впрочем, в случае неудачи можно еще попробовать Анвара Гатиятулина, который до прихода в СКА на работу ассистента три года возглавлял челябинский «Трактор», или того же Жамнова, едва не оставившего петербуржцев в дураках. Выбор есть на несколько лет вперед. Даже искать не надо.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»