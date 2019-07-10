Грузовик раскидал легковушки на «Коле», одна в кювете – кусками. Среди пострадавших дети, один не выжил

Смертельное ДТП произошло 10 июля около 17:45 на 186-м километре автодороги «Кола», около села Доможирово Лодейнопольского района Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, по предварительной версии, грузовик «КамАЗ» наехал на три автомобиля, стоящих для поворота налево.

По первоначальным сведениям ГИБДД, погиб один подросток. Ещё один несовершеннолетний пассажир в больнице, также пострадали двое взрослых.

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В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» публикуют фотографии с места аварии и рассказывают, что «от машины, которая в канаве, ничего не осталось, одни куски разбросаны».

Напомним, это второе тяжёлое ДТП в Ленобласти за день. В Сланцевском районе при столкновении двух «Хёндэ» пострадали девять человек, один погиб.