Дорогу к могиле на Кузьмоловском кладбище родственники усопшей пробивали с гробом на руках. Дошло до стрельбы и визита полиции

Дележка в сфере ритуальных услуг на кладбище в областном поселке Кузьмолово омрачила и без того безрадостный процесс похорон на погосте 10 июля. Охранников таранили гробом.

О том, как проходили похороны 55-летней женщины в Ленобласти, рассказывает издание 47News. Родственники для организации процесса наняли ритуальную службу «Камея». Ее сотрудников сначала не пустили дальше парковки, так что гроб пришлось нести на руках. Уже на входе им продолжили чинить препятствия, один из охранников, судя по видео, достал пистолет и стрелял в воздух. Похоронщики из «Камеи» буквально протаранили себе дорогу, подпихивая охрану погоста ящиком с телом покойной. Вскоре туда приехали и полицейские, на беседу в отдел полиции увезли и некоторых родственников, и сотрудников кладбища. Стреляли, по предварительной информации, из газового или травматического пистолета.

В беседе с журналистами директор муниципального казённого учреждения (МКУ) «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела» Юрий Спицын объяснил, что у родственников всего лишь попросили документы и предложили «оформить всё как полагается». Кто в кого стрелял, он не знает.

Директор «Камеи» Ирина Мазуренко заверила журналистов, что фирма работает на Кузьмоловском кладбище с 1994 года, на их сторону вставал и суд. «Освещение, вывоз мусора – за всё мы платим. Более того, платим администрации каждый месяц по 50 тысяч в месяц за вхождение в качестве звена в «Единую специализированную службу», созданную в 2007 году. И, заметьте, деньги у нас исправно принимают», – рассказала Мазуренко.

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Высказался и глава поселка Виктор Воронин. По его словам, МКУ было создано в 2017 году, а к решению запретить «Камеи» хоронить присоединился и суд, и надзор. Похороны, отмечает издание, все же состоялись. До могилы гроб несли на руках полтора километра.

Как сообщили в ГУ МВД России, участники инцидента были доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства .

Кузьмоловское кладбище не впервые попадает в новостные заголовки. Разбираться в отношениях МКУ и «Камеи» приезжали и ЧОПовцы, и СОБР Росгвардии, там же стреляли в журналиста.

На этом погосте похоронены авторитетные бизнесмены, которыми руководил Владимир Кумарин-Барсуков. Бывал на кладбище и российский президент, он посещал могилу своего тренера по дзюдо Анатолия Рахлина. Вице-спикер петербургского парламента Павел Солтан и его жена, которые погибли в автомобильной аварии, покоятся неподалеку.