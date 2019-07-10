Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+16°C
/ Завтра: +13
$ 63.80р
71.56р
22:37 10.07.2019
Расширенный поиск

Происшествия
10.07.2019 20:25
Печать

Дорогу к могиле на Кузьмоловском кладбище родственники усопшей пробивали с гробом на руках. Дошло до стрельбы и визита полиции

Дележка в сфере ритуальных услуг на кладбище в областном поселке Кузьмолово омрачила и без того безрадостный процесс похорон на погосте 10 июля. Охранников таранили гробом.

О том, как проходили  похороны 55-летней женщины в Ленобласти, рассказывает издание 47News. Родственники для организации процесса наняли ритуальную службу «Камея». Ее сотрудников сначала не пустили дальше парковки, так что гроб пришлось нести на руках. Уже на входе им продолжили чинить препятствия, один из охранников, судя по видео, достал пистолет и стрелял в воздух. Похоронщики из «Камеи» буквально протаранили себе дорогу, подпихивая охрану погоста ящиком с телом покойной. Вскоре туда приехали и полицейские, на беседу в отдел полиции увезли и некоторых родственников, и сотрудников кладбища. Стреляли, по предварительной информации, из газового или травматического пистолета. 

В беседе с журналистами директор муниципального казённого учреждения (МКУ) «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела» Юрий Спицын объяснил, что у родственников всего лишь попросили документы и предложили «оформить всё как полагается». Кто в кого стрелял, он не знает.

Директор «Камеи» Ирина Мазуренко заверила журналистов, что фирма работает на Кузьмоловском кладбище с 1994 года, на их сторону вставал и суд. «Освещение, вывоз мусора – за всё мы платим. Более того, платим администрации каждый месяц по 50 тысяч в месяц за вхождение в качестве звена в «Единую специализированную службу», созданную в 2007 году. И, заметьте, деньги у нас исправно принимают», – рассказала Мазуренко.

Реклама

Высказался и глава поселка Виктор Воронин. По его словам, МКУ было создано в 2017 году, а к решению запретить «Камеи» хоронить присоединился и суд, и надзор. Похороны, отмечает издание, все же состоялись. До могилы гроб несли на руках полтора километра.

Как сообщили в ГУ МВД России, участники инцидента были доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Кузьмоловское кладбище не впервые попадает в новостные заголовки. Разбираться в отношениях МКУ и «Камеи» приезжали и ЧОПовцы, и СОБР Росгвардии, там же стреляли в журналиста.

На этом погосте похоронены авторитетные бизнесмены, которыми руководил Владимир Кумарин-Барсуков. Бывал на кладбище и российский президент, он посещал могилу своего тренера по дзюдо Анатолия Рахлина. Вице-спикер петербургского парламента Павел Солтан и его жена, которые погибли в автомобильной аварии, покоятся неподалеку.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Полис Групп»
10.07.2019 17:21

Эксперты ГК «Полис Групп»: стоимость строительства в городе и области сравнялась

Норматив стоимости 1 кв. метра жилья в России на второе полугодие 2019 года составил 45,1 тыс. руб. Такие данные представил Минстрой. Соответствующий приказ опубликован в «Российской газете». Также в документе закреплен аналогичный показатель для каждого субъекта РФ на 3 квартал 2019 г.
«Главстрой Санкт-Петербург»
10.07.2019 16:10

«Главстрой Санкт-Петербург» предлагает новые программы беспроцентной рассрочки

«Главстрой Санкт-Петербург» представляет новые программы беспроцентной рассрочки на приобретение квартир. Вносить оплату можно в течение одного, трех или шести месяцев, а также до сдачи дома в эксплуатацию.
Группа ЦДС
10.07.2019 15:17

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию корпус 1 ЦДС «Московский»

Группа ЦДС получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса 1 жилого комплекса ЦДС «Московский». В ближайшее время на сайте застройщика будет размещен график осмотра квартир.
фото предоставлено СК ГАЙДЕ
10.07.2019 15:10

Спокойствие для всей семьи на воде и на суше – вместе с ГАЙДЕ

Традиционным партнером заплыва «Фонтанка-SUP» является СК ГАЙДЕ, обеспечившая страховой защитой всех участников, и принимавшая участие в самом заплыве в прошлом году.
Setl City
10.07.2019 14:58

«Петербургская Недвижимость» предложит инвесторам уникальные коммерческие помещения

Завтра, 11 июля, компания выпускает в продажу новые помещения для бизнеса в ЖК «Pulse на набережной». Благодаря продуманному архитектурному решению над ними отсутствуют жилые этажи.
Setl City
10.07.2019 12:34

Setl Group начал строить 8-этажную очередь ЖК «Солнечный город»

Setl Group начал строить десятую очередь жилого комплекса «Солнечный город», состоящую из семи корпусов высотой всего 8 этажей с яркими фасадами и уютными дворами. Плановый срок сдачи очереди – 2 квартал 2021 года.
Фотография предоставлена ПАО «МегаФон»
10.07.2019 12:23

Любовь начинается с Tinder. Всего за 499 р

Всероссийский оператор цифровых возможностей МегаФон объявляет о партнерстве с одним из крупнейших международных сервисов онлайн-знакомств Tinder (18+). Благодаря партнерству клиенты Мегафона получают эксклюзивные условия на премиальные функции приложения.
АО «Альфа-Банк»
10.07.2019 12:23

Альфа-Банк в Санкт-Петербурге открыл ипотечный центр

В Санкт-Петербурге открылся центр ипотечного кредитования Альфа-Банка по адресу Малый пр. П.С., 87, БЦ «Сенатор».
Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
09.07.2019 18:00

«Образцовый квартал 5»: встречаем по фасадам

В разгаре лета в Пушкинском районе растут и цветут не только растения. На глазах жителей «Царскосельских холмов» «расцвёл» ещё один жилой комплекс – «Образцовый квартал 5».
ГК "КВС"
09.07.2019 17:05

Новый пул квартир в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус»

8 июля в продаже появилось еще больше интересных планировочных решений от ГК «КВС». Приглашаем ознакомиться с новым пулом квартир в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус».
ГК "КВС"
09.07.2019 16:27

ГК «КВС» осуществила продажу квартиры с помощью эскроу-счета

5 июля зарегистрирован первый договор долевого участия (ДДУ) в рамках проектного финансирования банком ВТБ с использованием эскроу-счета посредством системы электронной регистрации.
Группа RBI
09.07.2019 16:20

Группа RBI анонсирует новый проект в Московском районе

Группа RBI анонсирует новый гостиничный проект в Московском районе Санкт-Петербурга. Компания приступила к проектированию многофункционального комплекса на участке площадью 3780 кв. м, на месте бывших производственных мастерских.