«В одном из лучших городов такие безобразия». Беглов осудил злоупотребления муниципальных избиркомов и призвал к реформам

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сделал заявление по поводу информации о злоупотреблениях при приеме документов от кандидатов муниципальными избирательными комиссиями. Так глава города отреагировал на сообщения о незаконных действиях в ходе кампании.

«Все, что сейчас происходит, наносит большой вред репутации нашего города, и грязные выборы никому не нужны, – заявил Беглов 10 июля. - Вся страна смотрит телевизор, интернет, и в одном из лучших городов нашей страны происходят такие безобразия. Я полностью поддерживаю действия городской избирательной комиссии, работают оперативно правоохранительные органы».

Выход Беглов видит в реформирвоании системы. «Сегодня избирательные комиссии муниципальных образований практически никому не подчиняются – ни ЦИКу, ни горизбиркому, ни каким-то другим структурам, – признал врио губернатора. -Уверен, что необходимо реформировать эту систему. Иначе будут продолжаться те безобразия и злоупотребления, которые на сегодняшний день происхоядт в нашем городе».

Об изощренных и не очень предлогах, под которым избиркомы отказывают кандидатам в приеме документов, «Фонтанка» писала ранее. Началось все с тайных объявлений о выборах, после чего количество нарушений только росло. Кандидатам приходится идти в суды или в рукопашную, чтобы преодолеть причудливый график работы ИКМО и фейковые очереди. Горизбирком публиковал обращения в следственные органы о нарушениях в ИКМО «Академическое», «Сергиевское», «Сампсониевское» и «Ржевка», где кандидаты не могли сдать документы на выдвижение, однако петербургский СК сообщений о преступлениях не получал и уголовных дел не возбуждал.