«Ламбо» домашнего производства. Отец и сын печатают Aventador на принтере

Американец Стерлинг Бэксус вместе с сыном в течение полутора занимаются тем, что свободное время создают нечто, максимально похожее на настоящий Lamborghini Aventador.

Хотя Lamborghini Aventador вышел уже более 8 лет назад, он до сих пор привлекает внимание благодаря своему неповторимому «дикому» стилю, пишет Motor1. Для Стерлинга Бэксуса, как и для многих, Lambo это прежде всего автомобиль мечты. Но Бэксус решил воплотить это мечту в реальность своими руками.

Идея пришла ему в голову, когда он играл с сыном в видеоигру Forza Horizon 3, и ребенок задал вопрос: а нельзя ли самому построить такую машину? Подумав, Бэксус решил, что, пожалуй, можно, но, конечно, придется взять шасси и двигатель от какой-то другой машины.

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На сегодняшний день кузов почти готов. Он собран из более чем 200 небольших панелей, размер которых диктовался возможностями 3D-принтера, установленного в гараже. Отдельные панели собраны в более крупные детали и для прочности оклеены кевларом или углеродной тканью. Напечатаны не только внешние детали кузова, но и фары, задние фонари, воздухозаборники и даже некоторые части интерьера.

Бэксус не боится претензий со стороны автомобильной компании, так как в процессе изготовления в его «Lambo» пришлось внести некоторые изменения, которые позволяют считать самоделку «патентно чистой». К тому же этот автомобиль будет иметь не 6,5-литровый атмосферный 12-цилиндровый феррариевский двигатель, как у настоящего Aventador, а всего лишь 5,7-литровый мотор от Chevrolet Corvette 2003 года с двумя турбокомпрессорами и коробкой передач от Porsche.

И все же в автомобиле Бэксуса будет несколько деталей от настоящего Lamborghini. Это стекла дверей, зеркало заднего вида, дворники, рулевое колесо и некоторые переключатели. Но ведь важно не то, насколько точно самодельный Lambo будет соответствовать оригиналу, главное – удовольствие, которое получаешь, делая его, считает американец.

На проект Стерлинг Бэксус уже потратил около 20 тысяч долларов, но все равно, похоже, что в результате у него будет самая дешевая копия Lamborghini Aventador в мире.